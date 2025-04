Conto alla rovescia per la nuova Alpine: reveal a maggio

Il 27 maggio 2025 segnerà un momento cruciale nella storia di Alpine. La casa automobilistica francese svelerà nella storica sede di Dieppe la A390, il secondo modello completamente elettrico dopo la A290, ma con una differenza fondamentale: non si tratterà di una derivazione da un modello Renault, bensì di un progetto originale e indipendente. L'annuncio è arrivato direttamente dal costruttore, che ha fatto sapere di essere nelle fasi conclusive dei test di sviluppo, con particolare attenzione al comportamento sul bagnato.

La sfida che Alpine si è posta con questo nuovo modello è ambiziosa e racchiusa nella dichiarazione ufficiale dell'azienda: trasferire "l'agilità e il piacere di guida della leggendaria A110" in una fastback a cinque posti. Un obiettivo tutt'altro che scontato, considerando le profonde differenze concettuali tra i due progetti. Se la A110 è una sportiva pura, bassa e compatta, la nuova A390 è stata concepita anche per un utilizzo familiare, con dimensioni e pesi inevitabilmente superiori.

Una fastback elettrica con DNA sportivo

La transizione di Alpine verso la mobilità elettrica rappresenta una sfida tecnologica notevole, specialmente per un marchio che ha costruito la propria identità attorno a leggerezza e agilità. Per riuscire a mantenere il carattere sportivo che contraddistingue il brand, gli ingegneri hanno sviluppato un powertrain elettrico a tre motori, configurazione che suggerisce la presenza della trazione integrale e di un controllo particolarmente raffinato della coppia alle ruote.

Benché i dettagli tecnici rimangano ancora riservati, Alpine ha rivelato che la A390 sarà dotata di un sistema avanzato di gestione della dinamica di guida, di cui però non sono state specificate le caratteristiche di funzionamento. Questo sistema sarà supportato da cinque modalità di guida selezionabili, tra cui una nuova "Track Mode" pensata specificamente per l'utilizzo in pista, che permetterà di regolare l'intervento dei controlli elettronici, incluso l'ESC (Electronic Stability Control).

L'identità sonora della nuova generazione Alpine

Consapevole dell'importanza che il suono riveste nell'esperienza di guida sportiva, Alpine ha dedicato particolari attenzioni all'identità acustica della A390. Come già sperimentato con la A290, anche questo modello sarà dotato del sistema Alpine Drive Sound, che permetterà di scegliere tra due firme sonore artificiali appositamente create per la vettura.

La prima configurazione sonora, più sportiva e aggressiva, si ispira al carattere della A110, pur senza replicare artificiosamente il suono di un motore a combustione. La seconda opzione, invece, propone un'esperienza acustica più discreta ed equilibrata, pensata per l'utilizzo quotidiano. Alpine ha precisato che entrambe le sonorità sono state sviluppate specificamente per questo modello, evidenziando come ogni aspetto dell'esperienza di guida sia stato curato nei minimi dettagli.

L'arrivo della A390 rappresenta quindi un passaggio fondamentale nella strategia elettrica di Alpine, che sta ridefinendo la propria identità mantenendo un forte collegamento con la tradizione sportiva del marchio. La sfida è complessa: trasferire l'essenza di una sportiva compatta come la A110 in una fastback elettrica a cinque porte richiede un equilibrio sottile tra prestazioni, maneggevolezza e praticità quotidiana.

Con questo nuovo modello, Alpine non solo espande la propria gamma, ma esplora anche nuovi segmenti di mercato, puntando a conquistare clienti che cercano un'auto elettrica con un carattere sportivo distintivo ma senza rinunciare alla praticità necessaria per l'uso quotidiano. Il conto alla rovescia verso il 27 maggio 2025 è ufficialmente iniziato, e con esso l'attesa per scoprire se la A390 riuscirà a mantenere le ambiziose promesse di Alpine.