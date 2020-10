Hummer presenta Edition 1, il suo primo pick-up elettrico

Anche Hummer si lancia nel mercato dell’elettrico, con un nuovo modello che è stato finalmente mostrato nella sua veste definitiva. Il nuovo Hummer, proposto per il momento solo in formato pick-up, è atteso sul mercato dall’autunno 2021 nella versione Hummer Edition 1, che rappresenta il top della gamma sia come meccanica sia come dotazione.

Edition 1 ha una scheda tecnica davvero pazzesca, con 3 motori in grado di fornire in tutto 1000 CV e 15.590 Nm di coppia, trazione integrale e4WD, sospensioni attive e 4 ruote sterzanti con funzione CrabWalk.

Quest’ultima è una funzione molto utile in fuoristrada: CrabWalk infatti permette di girare tutte e 4 le ruote nella stessa direzione così da poter avanzare in diagonale, proprio come fanno i granchi.

Il pacchetto di batterie è dotato di celle Ultium con un sistema a 800 volt, compatibile con una ricarica fino a 350 kW. L’autonomia su ciclo EPA è di oltre 560 km, e grazie ai 1000 CV di cui dispone il nuovo Hummer Edition 1 impiega appena 3” per fare uno scatto da 0 a 100 sfruttando l’Adrenaline mode che include un sistema di launch control.

Tra le novità previste c’è anche Super Cruise, un nuovo sistema di assistenza alla guida in grado – tra l’altro – di gestire il cambio automatico di corsia in base alle indicazioni presenti sulla strada.

Per quanto riguarda la carrozzeria, Hummer Edition 1 offre quattro porte per 5 posti in totale. Internamente lo spazio non manca, il design è realizzato con forme squadrate dall’aria robusta, in linea con l’esterno. Sono stati inoltre integrati due monitor, uno per la strumentazione di guida e uno per il sistema di infotainment. Interessante il design del tetto, realizzato con pannelli removibili e facilmente conservabili nel retro del pick-up.

Infine il prezzo, che parte da 79.995 dollari per il modello base di cui non abbiamo molte informazioni ad oggi; il modello Edition 1 invece, atteso nella seconda metà del 2021, costerà 112.595 dollari, pari a circa 95.000 euro al cambio attuale. E’ già possibile ordinarla versando una caparra di 100 dollari.