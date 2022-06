Il debutto della Hyundai Ioniq 6 si avvicina sempre di più, e il costruttore coreano sta iniziando a creare hype intorno al suo nuovo modello elettrico: siamo entrati nella fase più calda, con Hyundai che sta rilasciando un nuovo teaser ogni giorno per tenere alta l’attenzione e permettere agli appassionati di speculare su come sarà la nuova auto.

Ogni teaser si concentra su un dettaglio della nuova Ioniq 6, così da permetterci di notare i vari elementi di design che sono stati integrati nell’auto: la parte 6, l’ultima pubblicata circa 10 ore fa, ci mostra una fetta del paraurti anteriore, del cofano e uno dei due fanali anteriori, sul quale si può notare la firma luminosa “pixellata” che abbiamo già apprezzato molto sulla Hyundai Ioniq 5.

Lo stesso elemento è ripreso anche sulla barra luminosa posteriore integrata in quello che sembra un piccolo alettone; Hyundai ha scelto questa firma luminosa per i suoi modelli Ioniq 100% elettrici, lo aveva già fatto all’epoca dei primi concept ed è riuscita a portare sul mercato una soluzione accattivante e dallo stile unico.

A giudicare dai brevi video dedicati invece alla linea dell’auto, possiamo aspettarci una linea da coupé con una forte impronta aerodinamica – aspetto importantissimo sulle auto elettriche, almeno per ora – anche grazie alle ruote, posizionate in modo da essere perfettamente in linea con la carrozzeria così da ridurre le turbolenze.

In uno degli ultimi teaser si è potuto notare un dettaglio tecnico importante, di cui abbiamo parlato più volte negli ultimi mesi: Hyundai Ioniq 6 sarà dotata, come optional, di telecamere al posto degli specchietti laterali, una soluzione tecnica considerata di alto livello ma sulla quale abbiamo ancora qualche dubbio.

Manca davvero poco al rilascio sul mercato della Hyundai Ioniq 6 e noi non possiamo che essere estremamente curiosi di provarla, dopo aver avuto un primo assaggio del mondo elettrico di Hyundai con la Ioniq 5, provata qualche mese fa.