Il concept di Audi Skysphere è un Transformers elettrico

Audi, con il prototipo Skysphere, anticipa quello che probabilmente sarà il linguaggio di design delle vetture elettriche sportive di futura generazione; la nuova macchina, svelata alla Monterey Car Week a Pebble Beach, è il primo dei tre concept che il produttore tedesco presenterà nei prossimi mesi.

Come sappiamo da precedenti indiscrezioni, il marchio tedesco svelerà: Grandsphere, Urbanshere e Skysphere. La Grandsphere sarà mostrata al Motor Show di Monaco di settembre, mentre l’Urbansphere arriverà nel 2022. La Skysphere, fresca di presentazione, è una cabriolet elettrica a due porte caratterizzata da un sistema di guida autonoma di Livello 4, il che significa che potrà beneficiare di un livello di automazione elevato.

Numerose le novità inserite a bordo di questo misterioso concept a cominciare dal passo variabile, una chicca che permette di variare la forma e dimensioni della carrozzeria. Audi non è stata molto chiara a riguardo, ma stando a quanto riportato alcune parti della carrozzeria e del telaio scorrerebbero per modificare la lunghezza dell’auto di ben 25 centimetri. Allo stesso tempo, la modifica dell’altezza da terra consentirebbe di variare le impostazioni di guida e rendere l’auto più o meno sportiva.

L’abitacolo è basso e arretrato, i passaruota alti e il cofano molto lungo; il richiamo al passato è importante così come le proporzioni. Si tratta di un’auto estremamente d’impatto, forse anche grazie alla coda allungata e alle due carenature posteriori che le donano un fascino d’altri tempi. In modalità Sport la lunghezza massima è di 4,94 metri, mentre in versione Grand Touring il passo cresce così come la lunghezza totale che si ferma a 5,19 metri.

Complice il sistema a passo variabile, quasi tutti i componenti elettrici sono posizionati tra l’asse anteriore e il parabrezza, permettendo quindi di avere un vano di carico decisamente ampio capace di contenere anche due sacche da golf (designate per l’occasione). Per quanto concerne alle prestazioni, Skysphere potrà erogare una potenza massima di 632 cavalli con una coppia di 750 Nm; numeri importanti ma necessari per garantire un buon coinvolgimento di guida in un’auto dal peso di 1.800 Kg. La batteria sarà da 80 kWh con un’autonomia nel ciclo WLTP di circa 500 km, nella modalità GT.