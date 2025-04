Design Week: l'impronta retro-futurista di Renault

Nel cuore pulsante di Milano, tra le strade affollate della Design Week, Renault ha scelto di raccontare il futuro guardando al passato. Il colosso automobilistico francese ha trasformato il suo spazio RNLT© Milano, situato nell'elegante quartiere di Brera, in un laboratorio creativo dove l'heritage del marchio dialoga con le visioni più avanzate del design contemporaneo. Qui, mentre la città si trasforma in un palcoscenico diffuso di arte e innovazione, la casa automobilistica ha presentato una reinterpretazione elettrica di un'icona storica che cattura l'essenza della filosofia Renault: preservare la tradizione proiettandola verso il domani.

Al centro dell'attenzione spicca la show car R17 electric restomod, un progetto che incarna perfettamente l'approccio di Renault al design retrospettivo. Presentata in anteprima italiana, quest'auto rappresenta la sintesi tra la storica Renault 17 degli anni '70 e una visione contemporanea alimentata da propulsione elettrica. La filosofia che guida queste operazioni è stata chiaramente espressa da Laurens Van den Acker, Direttore Design Renault Group, secondo cui l'obiettivo è duplice: "riportare in vita delle leggende e creare le leggende di domani".

Per questa ambiziosa reinterpretazione, Renault ha collaborato con Ora Ïto, designer di fama internazionale noto per il suo approccio all'avanguardia. La scelta non è casuale: dal 2021, il marchio francese ha avviato un percorso di riscoperta dei suoi modelli iconici, trasformandoli in tele bianche su cui artisti contemporanei possono esprimere la propria creatività, mantenendo però intatto il DNA Renault.

La collaborazione ha dato vita a un veicolo che non è una semplice rivisitazione nostalgica, ma una vera e propria ricreazione artistica che guarda al futuro. "Ho voluto rivestire Renault 17 con una seconda pelle per esaltarla e riportarla ai nostri giorni interpretandola con la mia grammatica: fluidità, dinamicità, razionalità e la mia stessa firma: la simplexity", ha dichiarato Ora Ïto durante la presentazione.

Il linguaggio stilistico scelto per la R17 electric restomod è definito "retro-futuristico" e quasi cinematografico, con linee che rispettano l'iconicità dell'originale ma ne amplificano l'impatto visivo attraverso un processo di semplificazione degli elementi complessi. È proprio qui che risiede il concetto di "simplexity" caro al designer: rendere accessibile e immediato ciò che è intrinsecamente sofisticato.

L'operazione si inserisce perfettamente nel contesto della Milano Design Week, evento che trasforma il capoluogo lombardo in un laboratorio di contaminazione tra diverse discipline creative. Proprio come la città si reinventa durante il Fuorisalone, anche la storica Renault 17 trova una nuova identità, mantenendo però quella connessione emotiva con il passato che la rende immediatamente riconoscibile agli appassionati.

La R17 electric restomod rappresenta quindi molto più di un esercizio stilistico: è la manifestazione tangibile di una filosofia aziendale che vede nel patrimonio storico non un fardello da preservare immutato, ma una risorsa viva da cui attingere per costruire il futuro. Una visione che trova nella Milano Design Week la sua cornice ideale, in quel momento dell'anno in cui il capoluogo lombardo diventa il centro nevralgico del pensiero progettuale globale.