Da concept a realtà: BMW lancia la nuova station wagon

L'eleganza sportiva prende la forma di una station wagon con la nuova BMW Concept Speedtop, presentata al prestigioso Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2025 sulle rive del Lago di Como. Il costruttore bavarese continua la sua tradizione di svelare concept car mozzafiato in questa cornice esclusiva, stavolta trasformando la Skytop dello scorso anno in una shooting brake dal design audace che non rimarrà solo un esercizio di stile. La casa di Monaco ha infatti confermato che questo modello esclusivo vedrà una produzione limitata a soli 70 esemplari, prolungando così la filosofia che ha portato alla realizzazione in serie della Skytop, limitata a 50 unità dopo l'entusiasmo generato dalla sua presentazione.

La Concept Speedtop si distingue immediatamente per la sua silhouette che fonde l'eleganza di una gran turismo con la praticità di una station wagon. Mantenendo il caratteristico frontale a "muso di squalo" con la griglia illuminata già vista sulla Skytop, la vettura evolve il design con una coda allungata che ne esalta la vocazione versatile senza sacrificare la sportività. Il tetto presenta una delicata gradazione cromatica che passa dalla tonalità Floating Sunstone Maroon anteriore al Floating Sundown Silver nella parte posteriore, creando un effetto visivo dinamico e sofisticato.

Un elemento distintivo del design è la "spina dorsale" (spline) che attraversa il cofano e prosegue sul tetto fino allo spoiler posteriore, conferendo continuità e fluidità alle linee della carrozzeria. I cerchi a 14 razze bicolore, progettati specificamente per questo modello, completano un'estetica che bilancia perfettamente sportività e raffinatezza.

L'abitacolo della Speedtop continua il tema cromatico degli esterni con un rivestimento in pelle bicolore Sundown Maroon e Moonstone White, arricchito da elementi che riprendono la tonalità Floating Sunstone Maroon della carrozzeria. L'elemento "spline" esterno trova eco all'interno tramite un fascio luminoso proiettato sul rivestimento bicolore del padiglione, creando un'atmosfera unica. Anche il vano bagagli beneficia degli stessi materiali pregiati e illuminazione raffinata, con una configurazione a doppio scomparto per massimizzare lo spazio disponibile. Come tocco di classe finale, BMW fornisce borse su misura realizzate da Schedoni, perfettamente integrate negli scomparti del bagagliaio.

Sotto il cofano, sebbene BMW mantenga un certo riserbo sui dettagli tecnici, l'azienda promette il più potente motore V8 attualmente disponibile nella gamma. Gli esperti ipotizzano si tratti del collaudato propulsore biturbo da 4,4 litri, probabilmente con gli stessi 617 cavalli della Skytop. Questo garantirebbe prestazioni da autentica supercar nonostante la configurazione da shooting brake.

Bernd Körber, Senior Vice President BMW Brand and Product Management, ha commentato: "Lo scorso anno, la presentazione della BMW Concept Skytop al Concorso d'Eleganza Villa d'Este sul Lago di Como ha generato grande entusiasmo tra intenditori e appassionati di automobili. Questo ha portato a una produzione strettamente limitata di 50 unità. Grazie a questa risposta positiva, quest'anno abbiamo deciso di offrire anche la BMW Concept Speedtop in una serie limitata di 70 unità. Questo straordinario veicolo è ora disponibile per l'ordine. Siamo lieti di poter offrire a collezionisti ed appassionati un altro modello esclusivo."

La Speedtop non sarà disponibile negli Stati Uniti, confermando la sua natura di prodotto ultra-esclusivo destinato a una clientela selezionata. Sebbene BMW non abbia ancora rivelato il prezzo, è presumibile che si tratti di una cifra considerevole (potete consolarvi con un modellino però), ben al di fuori della portata dell'appassionato medio, in linea con l'esclusività che caratterizza queste produzioni limitate.

Il debutto mondiale della BMW Concept Speedtop è avvenuto in questi giorni al Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2025, confermando ancora una volta come la manifestazione italiana rappresenti una vetrina privilegiata per le creazioni più esclusive e raffinate del costruttore bavarese.