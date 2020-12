Il concept Geely diventa Zero EV, un’auto elettrica da 700 km di autonomia

Il futuro del gruppo Geely ha subito una brusca accelerata negli ultimi mesi, e l’imminente arrivo sul mercato della nuova piattaforma dedicata alle auto elettriche non può che rendere felici tutti i marchi del gruppo Geely, come Volvo, Polestar e Lynk & Co.

Si chiama Zero EV, precedentemente chiamata Zero Concept, e si basa sulla nuova architettura SEA messa a punto dal colosso cinese; l’auto ha dimensioni simili a quelle di una Tesla Model S, e a quanto pare dovrebbe essere già in fase di pre-produzione, dopo che 3 mesi fa era stato svelato il primo prototipo.

L’obiettivo di Geely con questa nuova architettura è quella di offrire almeno 700 km di autonomia, anche grazie a una nuova batteria da 800 volt che, secondo quanto afferma la compagnia, dovrebbe assicurare almeno 190.000 km di autonomia senza nessuna perdita di efficienza energetica. In totale, la batteria dovrebbe garantire oltre 1 milione di chilometri.

Grazie al nuovo design, sulla Zero EV sarà possibile installare la batteria sul pianale, migliorando la tenuta di strada grazie a una ripartizione del peso 50:50; inoltre, la nuova Zero EV dovrebbe fare da 0 a 100 in meno di 4 secondi, un risultato davvero eccellente.

Geely ha confermato che sarà possibile aggiornare il firmware dell’auto tramite aggiornamenti over-the-air, cuore del nuovo sistema operativo SEA.

“Stiamo creando un nuovo tipo di veicoli elettrico, un mezzo che offra prestazioni, qualità e altissima tecnologia.”

Per il momento l’auto viene proposta con i loghi Lynk & Co – che opera principalmente in Europa e in Cina, anche con un servizio in abbonamento – ma senza dubbio questi avanzamenti tecnologici saranno condivisi con tutto il gruppo, composto da marchi importanti come Volvo e Polestar. Non a caso la Zero EV ha subito tutti i classici test di Volvo, come il test dell’alce, e sarà testata anche in condizioni atmosferiche avverse per assicurarsi che l’auto funzioni nel migliore dei modi anche in temperature molto fredde o molto calde.

Le prime consegne della Geely Zero EV sono attese già nell’arco del 2021.