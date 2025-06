Le lobby sono sempre state attive nell'influenzare il potere, dai tempi antichi.

Le lobby moderne influenzano anche i popoli, è questa la differenza più importante.

E' strano vedere che ancora ci vogliono anni per iniziare a mettere in dubbio le affermazioni degli enti che fanno informazione su qualunque cosa, in questo caso sulle auto elettriche.

Senza entrare nello specifico, se non siamo proprio ingenui all'ultimo stadio, sappiamo che chi ha il potere cerca di mantenerlo e ampliarlo, e chi non ce l'ha lavora per ritagliarsi la sua fetta.

L'opinione pubblica non conta nulla, se non come leva per agire sugli ostacoli, e la gara è sempre stata quella di riuscire a manipolarla per i propri fini, meglio degli avversari.

