Infotainment Tesla, sarà al livello della PS5 di Sony

Secondo quanto affermato dal CEO di Tesla, Elon Musk, i due nuovi veicoli – la Model S e la Model X – sarebbero stati equipaggiati da un infotainment che non avrebbe avuto niente da invidiare ad una console di ultima generazione, tanto da essere paragonato alla PlayStation 5. Ebbene, sembrerebbe che le affermazioni di Musk non siano state poi così tanto “esagerate”. Infatti, la CEO di AMD – Lisa Su – sembra aver dichiarato che la Model S e X saranno effettivamente equipaggiate da una scheda grafica con architettura RDNA 2, presente – per chi non lo sapesse – su molti dispositivi, tra cui la PlayStation 5 della Sony. La CEO Su, avrebbe affermato – nello specifico – quanto segue:

Le nostre schede RDNA 2 sono recenti e rimarrete sorpresi di quanti dispositivi potranno utilizzarle. Di sicuro le incontrerete anche su strada, visto che saranno utilizzate sulle prossime Tesla Model S e Model X.

Una delle caratteristiche principali della RDNA 2 è la gestione del consumo energetico. Infatti, quest’ultimo viene gestito a seconda delle reali necessità e – quindi – in base alla tipologia di attività che si sta eseguendo, più o meno complessa. Dunque, si tratta di una funzione di fondamentale importanza, soprattutto se si parla di un veicolo elettrico.

Le nuove versioni di Model S e Model X avranno una centralina che alimenta il sistema di infotainment e una scheda grafica RDNA 2 che si attiva solo quando si usano certe applicazioni, come ad esempio i giochi presenti nel sistema Tesla, che richiedono maggiore potenza di calcolo.

Questo quanto affermato dalla CEO di AMD. La quale aggiunge subito dopo:

Siamo entusiasti di lavorare con Tesla e di portare i nostri prodotti sulle loro nuove auto non vediamo l’ora di offrire ai giocatori una nuova fantastica piattaforma per videogames di ultima generazione.

Un nuovo primato per Elon Musk, dunque, è molto vicino. Infatti, i due veicoli Tesla – Model S e X – saranno i primi ad essere provviste di un sistema di infotainment così innovativo.