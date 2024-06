InMotion E20, prova del monoruota perfetto per chi vuole imparare | Test & Recensione

Inmotion E20 è uno scooter monoruota destinato a chi si avvicina a questo particolare settore della micromobilità. Rispetto a monopattini o anche hoverboard, il monowhell richiede una curva di apprendimento più ripida, e InMotion vuole facilitare e ridurre i tempi necessari per l’apprendimento. La particolarità è nella sua doppia ruota, che facilita il bilanciamento e permette di stare sulle pedane anche quando starete fermi (completamente immobili).

Abbastanza compatto, più di altri modelli, è abbinato a un’applicazione che permette di modificarne il comportamento e selezionare la modalità di guida. Potrete scegliere tra tre modalità, una “Beginner” che limita la velocità massima a 7 km/h, perfetta per imparare; una “Normal” che imposta la massima velocità a 15 km/h, adatta per la maggior parte delle situazione urbane e una “Sport” che alza questo limite a 20 km/h.

Una maniglia, ricavata nella parte superiore della scocca, permette di alzarlo e spostarlo facilmente, caricandolo ad esempio in automobile o per portarlo in casa. Peccato che manchi la maniglia estensibile che permette di spostarlo comodamente quando acceso, senza piegarvi. Pesa 13 Kg, quindi non sarà un grande problema sollevarlo e trasportarlo per piccoli tragitti.

La potenza del motore è di 450 watt, ma può arrivare a picchi di 900 watt, per sorpassare ostacoli o affrontare salite. La batteria è sufficiente per un’autonomia di circa 30 km. Nella nostra prova abbiamo misurato poco meno, ma crediamo che circa 25 km, in modalità standard, siano facilmente percorribili. Non essendo un mezzo pensato per fare lunghi tragitti, ma piuttosto per spostamenti cittadini, dovrebbe essere più che sufficiente per la maggior parte delle persone. Il tempo di ricarica da 0 a 100 è di tre ore e mezza.

La scocca è in plastica, un pulsante nella parte frontale permette di accenderlo, e tre LED al di sotto indicano lo stato di carica, senza dover accedere all’applicazione. C’è un LED ad alta luminosità frontale, un altoparlante posizionato sul retro che può essere usato anche per trasmettere musica tramite una connessione bluetooth e, poco sotto, il connettore per la ricarica della batteria.

Esperienza d’uso

Quanto è difficile imparare ad usare E20? L’ho fatto provare ad alcune persone che non avevano mai messo piede su un monoruota prima, e ho notato che, eccezione per i timori iniziali, la curva di apprendimento è decisamente meno ripida.

Con un classico monoruota è necessario reggersi a qualcosa per sviluppare i movimenti necessari per mantenere l’equilibrio, mentre con questo modello a due ruote il primo esercizio è semplicemente quello di prendere confidenza rimanendo a bordo e fermi, dato che le due ruote permettono di mantenere l’equilibrio anche senza muoversi. Dovrete ugualmente concentrarvi e capire bene come starete spostando il peso del corpo, perché non è come avere due ruote molto distanti, quindi se sposterete troppo il peso anche l’E20 si inclinerà di lato.

Mentre vi muoverete, ad esempio, sopra una certa velocità e con curve più strette una delle due ruote si alzerà da terra, offrendo quasi la stessa manovrabilità di un modello classico. Forse questo è proprio lo svantaggio di questo design a due ruote: se da una parte è perfetto per i neofiti, piano piano che si prende dimestichezza si vorrà un po’ più di libertà di piega durante le curve, cosa che non è paragonabile rispetto ai modelli classici.

Tuttavia la doppia ruota è utile anche in condizioni di buche o dossi, assorbendo meglio i dislivelli e rimanendo più stabile. Questo design è apprezzabile soprattutto a basse velocità, poiché quando sarete sopra i 10/15 km all’ora la differenza rispetto un modello classico sono limitate.

Il bilanciamento è perfetto, l’accelerazione è commisurata allo spostamento di peso e comunque sempre omogenea, e anche la frenata è ben equilibrata. Non ho notato difetti o situazioni dove le prestazioni dell’E20 non fossero adeguate.

Cosa dice la legge italiana?

Il settore della micromobilità e mobilità elettrica è sempre un po’ confusionario, sopratutto per via delle continue proposte di legge e cambi di normative. Attualmente, nel momento in cui stiamo scrivendo questa recensione, la legge sui monoruota prevede la possibilità di usarli senza particolari problemi, a patto che il motore non superi la potenza dei 500 watt e la velocità massima non sia superiore ai 25 km/h, nonché il rispetto della velocità dei 6 km/h nelle zone pedonali. Rimane il limite di età dei 14 anni e l’obbligo del casco per i minori di 18 anni.

Quindi E20 è utilizzabile tranquillamente sulle nostre strade.

Chi dovrebbe acquistarlo?

Il monoruota è un mezzo di micromobilità che offre una libertà superiore a quella del monopattino, nonché un ingombro inferiore che permette di portarlo facilmente in auto o spostarlo su un mezzo pubblico. Avete mai provato a prendere un mezzo pubblico affollato con un monopattino? In questo situazioni il monoruota offre un’esperienza migliore e anche una libertà di guida superiore, non impegnando le mani. Richiede tuttavia una curva di apprendimento più lunga e, a conti fatti, per alcuni potrebbe essere un po’ più pericoloso del monopattino, di conseguenza valutate bene se è il mezzo che fa per voi.

Se imparare a usare un monowheel è sempre stato uno dei vostri sogni, allora l’E20 è il modello giusto con cui iniziare, grazie soprattutto alla doppia ruota ravvicinata (che snatura un po’ il concetto di monoruota, ma il modello d’uso rimane lo stesso) che offre una stabilità superiore e rende l’apprendimento più veloce e sicuro.

Anche il prezzo è interessante, potrete acquistare l’InMotion E20 al prezzo di circa 520 euro.