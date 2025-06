Nel sempre più competitivo segmento delle berline elettriche compatte, la Volkswagen ID.3 si afferma come uno dei modelli fondanti della nuova era del costruttore di Wolfsburg. Oggetto di questa prova è la sua iterazione più orientata all'efficienza e alle lunghe percorrenze: la versione Pro S.

Questa configurazione, basata sulla piattaforma modulare MEB, abbina un motore da 204 CV con trazione posteriore alla batteria di maggiore capacità disponibile per la gamma, da 77 kWh. L'obiettivo è offrire un'autonomia omologata superiore ai 500 km e una fruibilità estesa, capace di superare i limiti dell'utilizzo prettamente urbano per proporsi come una valida soluzione anche per i viaggi più impegnativi.

Cosa mi piace

La Volkswagen ID.3 Pro S conquista innanzitutto per le sue doti dinamiche. La piattaforma nativa elettrica, con le batterie alloggiate nel pianale, garantisce un baricentro molto basso che si traduce in un'eccellente tenuta di strada e in un rollio quasi assente in curva. Il ritorno alla trazione posteriore, un omaggio alle origini di Volkswagen, rende la guida divertente e reattiva, con un'ottima motricità in uscita di curva.

Un altro punto di forza inaspettato è la sua agilità: grazie a un diametro di sterzata ridottissimo, la ID.3 si muove nel traffico cittadino e nelle manovre di parcheggio con una facilità sorprendente per un'auto di questo segmento. L'abitacolo, pur essendo minimalista, è estremamente spazioso e confortevole.

L'abitabilità è notevole sia davanti che dietro, con sedili ben profilati, quasi da ammiraglia, e spazio sufficiente per ospitare comodamente cinque adulti. Sul fronte tecnologico, il sistema di infotainment con navigazione intelligente, capace di pianificare le soste per la ricarica, è un alleato prezioso nei lunghi viaggi.

Davvero creativa e apprezzabile è l'integrazione della piattaforma di videogiochi AirConsole, che permette di trasformare lo smartphone (tipo l'iphone 16 che trovate qui) in un joystick e giocare sullo schermo dell'auto durante le pause, una soluzione intelligente per ingannare l'attesa.

Come va

Guidare la Volkswagen ID.3 è un'esperienza intuitiva e accessibile, capace di mettere a proprio agio anche chi si avvicina per la prima volta a un'auto elettrica. Una volta in movimento, l'auto sfodera le sue doti migliori. L'accelerazione fornita dal motore da 204 CV è brillante, immediata e lineare, senza strappi o ritardi, rendendo i sorpassi rapidi e sicuri.

Il comfort a bordo è di livello superiore: l'abitacolo è ottimamente insonorizzato dai fruscii aerodinamici e dal rotolamento degli pneumatici, e le sospensioni assorbono con efficacia le asperità del manto stradale, garantendo un'esperienza di guida ovattata.

L'impianto frenante è efficace e la transizione tra la frenata rigenerativa e quella meccanica risulta fluida e ben gestita. La ricarica rapida in corrente continua, che sulla versione Pro S raggiunge i 170 kW, permette di recuperare gran parte dell'autonomia (dal 10 all'80%) in circa 30 minuti, rendendo l'auto perfettamente a suo agio anche nei viaggi più lunghi. L'autonomia può raggiungere realmente i 500 km in un utilizzo misto e, unita alla pianificazione intelligente del percorso, contribuisce a eliminare quasi del tutto l'ansia da ricarica.

Cosa non mi piace

L'approccio minimalista degli interni, se da un lato è moderno, dall'altro presenta alcune criticità funzionali. Il quadro strumenti dietro al volante è molto piccolo e mostra solo le informazioni essenziali, demandando tutto il resto allo schermo centrale. Si avverte la mancanza di un pozzetto portaoggetti centrale ben organizzato; lo spazio disponibile è limitato e poco strutturato. Sorprende, su una versione così accessoriata, l'assenza di una piastra per la ricarica a induzione dello smartphone.

Anche la gestione di alcuni spazi pratici non è perfetta: il bagagliaio, pur avendo una capienza adeguata per la categoria (385 litri), non è dotato di apertura elettroattuata e presenta un gradino piuttosto evidente sul fondo, che può rendere più scomodo caricare oggetti pesanti.

Infine, alcuni guidatori abituati alle auto tradizionali potrebbero trovare la corsa del pedale del freno leggermente più lunga del solito, un dettaglio che richiede un breve periodo di adattamento.

Chi dovrebbe acquistarla

La Volkswagen ID.3 Pro S è la scelta ideale per chi cerca un'auto elettrica completa, matura e versatile, capace di ricoprire il ruolo di prima auto di famiglia. Si rivolge a chi desidera un'elevata autonomia per affrontare anche lunghi viaggi senza stress, ma apprezza al contempo una guida agile e divertente, grazie alla reattività della trazione posteriore.

È perfetta per gli amanti della tecnologia che non si lasciano spaventare da un'interfaccia minimalista e quasi interamente digitale. Il listino della ID.3 parte sa 36.490 euro. La versione PRO S della prova costa 42.490 euro, non è un'auto economica, ma si posiziona come un'alternativa elettrica concreta e convincente per chi cerca un'auto adatta a un utilizzo a 360 gradi.