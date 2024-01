James Bond, la prossima auto sarà un'elettrica?

Ancora non si sa chi sarà il prossimo James Bond, ma abbiamo un'idea migliore del tipo di veicolo che potrebbe guidare per evadere. A seguito di un accordo di fornitura esistente con Aston Martin, il CEO e CTO di Lucid Motors, Peter Rawlinson, ha lasciato intendere che il prossimo veicolo di James Bond potrebbe essere elettrico al 100%.

Il franchise di James Bond di Ian Fleming è sopravvissuto a lungo allo scrittore britannico ed è diventato uno dei franchise di maggior successo di tutti i tempi. Dal primo adattamento cinematografico del romanzo di Fleming del 1958, "Dr. No", abbiamo visto cinque attori diversi (e George Lazenby) interpretare 007.

I capitoli più recenti della saga di Bond sono stati molto più grintosi e ricchi di azione, guidati da Daniel Craig, il cui mandato di 15 anni come spia britannica si è concluso letteralmente con il botto. Sebbene Eon Productions, responsabile della maggior parte dei film di Bond, e il distributore MGM non abbiano ancora rivelato pubblicamente chi sarà il prossimo James Bond, il ruolo sicuramente continuerà a vivere, poiché i film più recenti del franchise hanno ottenuto alcuni dei più alti riconoscimenti, incassando numeri al botteghino, anche con l'inflazione.

Lo stesso Fleming ha scritto che il personaggio di Bond "una volta si dilettava ai margini del mondo delle corse", quindi la spia ha sempre avuto un occhio per le auto appariscenti (anche le BMW negli anni '90). Mentre 007 guidava un'Aston Martin DB Mark III nei primi tre romanzi di Fleming, il primo adattamento cinematografico della serie prevedeva una DB5, che è tornata sullo schermo in "No Time to Die" del 2021.

Veicolo scelto in più della metà dei 25 film di Bond esistenti, Aston Martin è senza dubbio il marchio associato alla superspia internazionale. Sembra che la tendenza continuerà con il prossimo James Bond e, secondo il CEO e CTO di Lucid Peter Rawlinson, potrebbe essere un'Aston Martin elettrica travestita da Lucid (grazie alla recente partnership dello scorso anno).