Kit riparazione grandine | I migliori del 2021

Negli ultimi anni i danni provocati da temporali e fenomeni naturali sono sempre più frequenti. Grandinate improvvise sono molte volte causa di ingenti danni alle auto parcheggiate: fenomeni fino a poco tempo fa occasionali ma che adesso si presentano anche nella stagione estiva provocando pesanti danneggiamenti non solo alle colture ma anche alla carrozzeria delle automobili.

In questa guida vi proponiamo alcuni accessori indispensabili per poter evitare eventuali danni e ripararne eventuali subiti. In questa guida includiamo i migliori accessori presenti su Amazon pensati per proteggere la vettura e per effettuare piccole riparazioni autonomamente.

I migliori kit di riparazione ammaccature

Kit rimozione ammaccature auto

Il kit rimozione ammaccature auto che abbiamo scelto per voi è economico e facile da utilizzare. Tutti gli strumenti inclusi nel kit sono indispensabili per la rimozione delle ammaccature da grandine presenti sulla carrozzeria: queste possono infatti essere rimosse facilmente evitando di dover sostenere grandi costi di riparazione presso degli specialisti. Il kit di riparazione PDR include 28 linguette di estrazione: la presenza di diverse forme e dimensioni delle linguette di trazione permette di ottenere un risultato migliore ed un’elevata efficienza per la riparazione. Tutti i prodotti inclusi nel set sono sottoposti a severi controlli e certificati prima di essere messi in commercio. Nel dettaglio, il set contiene un estrattore di ammaccature con barra a T 1 x 2 in 1, 18 linguette di estrazione colla blu e 10 linguette di estrazione colla rosse.

Kit professionale per riparazione ammaccature

Volete eliminare definitivamente e in modo semplice le fastidiose ammaccature dalla vostra auto facendola tornare come nuova? Il Kit professionale per riparazione Ammaccature che abbiamo selezionato contiene diversi utensili come l’estrattore per urto con barra a T realizzato in robusto acciaio inossidabile che permette di aumentare efficacemente la forza di trazione per rimuovere i bolli. Tuttavia, le 35 diverse forme di linguette include nel set si adattano alle differenti tipologie di urti. Il kit include inoltre un’estrattore a ponte utile per le ammaccature più grandi, mentre per riparare le piccole ammaccature il produttore ha incluso un sollevatore di bolli con piedini in gomma progettati per proteggere l’area intorno alle ammaccature dalla rimozione accidentale della vernice. Non mancano inoltre una mini pistola per colla a caldo che può essere alimentata direttamente dalla vostra auto ed un martello in gomma che vi consentirà di eliminare rapidamente le ammaccature sporgenti e irregolari senza procurare nessun danno alla superficie dell’auto. Il kit può essere utilizzato anche su altre apparecchiature realizzate in metallo.

Ventosa per ammaccature

Per chi non è alla ricerca di un kit professionale completo, proponiamo l’innovativa ventosa progettata per rimuovere le ammaccature in completa autonomia, ricorrendo ad una riparazione della vostra vettura senza sostenere eccessivi costi di riparazione di uno specialista. Per utilizzare questo accessorio è necessario fare pressione sulla carrozzeria e attivare lo strumento premendo le apposite leve. Una volta individuato il punto da sistemare, applicando la ventosa della dimensione adeguata, si dovrà proseguire tirando con l’estrattore fino a riportare la lamiera alla posizione originaria. Il prodotto non include la pistola con colla a caldo.

Estrattore a ventosa

Includiamo in questa classifica un altro valido accessorio dedicato all’eliminazione dei bolli dalla carrozzeria della vettura. L’estrattore a ventosa che abbiamo selezionato è realizzato in lega di alluminio di alta qualità e gomma naturale ad alta resistenza che, grazie all’apposita impugnatura, garantisce stabilità e durevolezza. La superficie di aspirazione realizzata in gomma naturale grazie al suo design dalla superficie curva va a migliorare la capacità di assorbimento. Nel dettaglio, il diametro della ventosa è di 12,3 cm mentre la potenza di aspirazione orizzontale e verticale è rispettivamente di 55 e 45 kg. Questo pratico estrattore oltre ad essere adatto per rimuovere facilmente piccole ammaccature sul veicolo, può essere utilizzato per sollevare e spostare oggetti di grandi dimensioni come vetri, lamiere o elettrodomestici.

Set leve rimozione ammaccature

Se siete amanti del fai da te, questo set leve per rimozione ammaccature vi aiuterà a risparmiare riparando la vostra auto con accessori di alta qualità. Realizzato in acciaio Inox, il set include 9 leve antiruggine e resistenti che, oltre ad essere semplici da usare, non danneggiano la vernice originale dell’auto. Per semplificare il lavoro di rimozione delle ammaccature, il set include anche 1 martello in gomma, 1 punta di metallo con 5 differenti testine fondamentali per poter eliminare completamente tutte le imperfezioni presenti sulla carrozzeria.

Come scegliere il migliore kit di riparazione ammaccature per auto

Poter rimuovere ammaccature dalla vettura grazie ai kit fai da te presenti sul mercato è sicuramente un metodo che ci permette di spendere una cifra minima senza doverci recare in carrozzeria. Nella scelta dei kit di riparazione è però fondamentale selezionare prodotti che includano tutto l’occorrente per poter rimuovere ammaccature di differenti dimensioni. Leve, pistola e colla di qualità sono elementi indispensabili che possono fare la differenza in fase di lavoro se questi non sono di qualità ottimale. Per la scelta di kit di riparazione il nostro consiglio è quello di acquistare accessori con una rigorosa gestione del processo di produzione ed una perfetta di qualità, garantita da brevetti di ricerca e sviluppo.