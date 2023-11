La Bugatti da 4 milioni di euro ha un abitacolo pazzesco

Con un prezzo di 4,4 milioni di dollari e una produzione di soli 40 esemplari, poche persone avranno l'opportunità di sedersi all'interno della Bugatti Bolide. Con lo scopo di incuriosire appasionati e non, Bugatti ha pubblicato nelle scorse ore alcune immagini degli interni delle sua ultima hypercar.

Nonostante Bolide sia ideato sulla piattaforma della Chiron, presenta un design interno molto diverso, ispirato fortemente al mondo del motorsport moderno, nonostante la Bugatti non partecipi attivamente in tale ambito. Il pezzo forte è rappresentato da un volante a forma di X, il cui design richiama quelli utilizzati nei piloti di endurance, ma che incorpora anche la disposizione delle luci a LED sulla parte posteriore. Dietro di esso si trova un quadro strumenti rettangolare contenente tre schermi digitali quadrati, i quali mostrano informazioni come i tempi sul giro e le forze G. Questi sono incorporati in un telaio realizzato in fibra di carbonio, caratteristica che contraddistingue gran parte degli elementi interni del Bolide.

Due coppie dei tubi di scarico su entrambi i lati della console dominano l'abitacolo sebbene siano, fortunatamente, solo dei semplici oggetti di scena dedicati alla climatizzazione. Essi, infatti, permettono all'aria fresca proveniente da un sistema di climatizzazione compatto di mantenere il pilota concentrato durante l'uso in pista.

Bugatti afferma che la Bolide non solo assomiglia a un'auto da corsa, anche se rifinita in modo superiore rispetto a qualsiasi altra mai vista, ma offre anche le prestazioni di una vera auto da corsa. La monoscocca in carbonio è completamente nuova e progettata in modo che i talloni del pilota siano posizionati significativamente più in alto rispetto a quelli di una Chiron, offrendo una posizione di guida familiare a un pilota di Le Mans.

I sedili, disponibili con rivestimenti in pelle, pelle scamosciata o Alcantara, sono fissi, e il conducente trova la posizione perfetta regolando il volante e i pedali.