La Fiat 500 è l’elettrica più venduta del 2021

La Fiat 500 è la vettura elettrica più venduta in Italia grazie al numero di immatricolazioni relative ai primi mesi dell’anno: la piccola city car guadagna dunque il primo posto del mercato italiano delle auto a zero emissioni.

La Nuova 500 è nata tecnologica, digitale e sempre connessa: la vettura ideale per guidare il cambiamento, e il suo primato nel trimestre è per noi un motivo d’orgoglio che sancisce ulteriormente la bontà del progetto. Ovviamente, insieme alla Nuova 500 evolve nel senso dell’elettrificazione tutta la nostra infrastruttura: la rete di vendita e quella assistenziale è formata per rispondere al meglio alle esigenze della nuova mobilità.