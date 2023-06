Si chiama Nyobolt EV, per il momento è solo una concept car, ed è nata dalle ceneri della Lotus Elise S1 uscita di produzione nel 2021: questa nuova creazione dello studio di progettazione di Ian Callum che ha collaborato a stretto contatto con Julian Thomson, il padre della Elise S1, mentre Nyobolt è responsabile per la parte che riguarda le batterie che sembrano essere di ultimissima generazione.

La nuova Nyobolt EV è 10cm più larga e 15cm più lunga rispetto a una Elise, ma riesce comunque a mantenere la compattezza e la leggerezza che tutti si aspettano da un’auto di questo tipo, nonostante il powertrain 100% elettrico; la carrozzeria è realizzata interamente in carbonio e ha l’aria un po’ più muscolosa rispetto all’originale, ulteriormente impreziosita dai cerchi in lega da 19 pollici.

Tra le caratteristiche di progettazione più interessanti abbiamo sicuramente i gruppi ottici: quelli anteriori sono realizzati con delle piccole barre a LED posizionate orizzontalmente all’interno di una sede rotonda che svolge anche la funzione di aspirazione dell’aria, e al contrario al posteriore abbiamo i 4 gruppi ottici “cavi” che permettono all’aria di uscire da dietro. Tra le altre feature di spicco possiamo notare delle telecamere al posto degli specchietti laterali, un tetto removibile in materiale composito così da trasformare l’auto in una roadster e la porta di ricarica nascosta dietro al B-pillar.

Nyobolt EV è riuscita a raggiungere un risultato sorprendente: infatti l’auto pesa circa 1000 kg grazie alla piccola batteria agli ioni di litio da 35 kWh che consente un’autonomia di circa 250 km. I benefici offerti da una batteria così piccola non sono soltanto quelli legati al peso, ma anche ai tempi di ricarica: Nyobolt infatti afferma che bastano 6 minuti per riportare la carica a livelli ottimali e che la batteria installata sul suo concept è stata testata per sopportare più di 2000 cicli di ricarica rapida senza particolari perdite di prestazioni.

E se state pensando che questa tecnologia dev’essere per forza molto lontana nel tempo, vi sbagliate: Nyobolt afferma che la produzione in serie di questa batteria inizierà nei primi mesi del 2024 e che a breve l’intera industria automobilistica la adotterà.

Sicuramente là fuori ci sono tanti appassionati di auto sportive che aspettano con ansia un’auto come la Nyobolt EV, ma al momento non ci è dato sapere se e quando quest’auto sarà prodotta in serie.