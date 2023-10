Yamaha presenta una rivoluzionaria bicicletta elettrica

Yamaha ha presentato un innovativo design di bicicletta elettrica, la Yamaha Y-01W AWD. Oltre al suo aspetto futuristico, questa e-bike presenta importanti innovazioni che sfidano le convenzioni dell'industria delle biciclette elettriche.

In un'industria in cui la norma è che le biciclette elettriche abbiano un solo motore, la Yamaha Y-01W AWD si distingue per essere un modello con trazione integrale. A differenza delle e-bike a trazione integrale viste in passato, che spesso assomigliano a ciclomotori o motociclette elettriche leggere, questa nuova creazione sembra più orientata ai ciclisti tradizionali che preferiscono la sensazione di pedalare su una bicicletta a pedali.

Il motore centrale tipico alimenta la ruota posteriore, utilizzando la catena della bicicletta per attivare la trasmissione esistente. La novità è l'aggiunta di un motore nel mozzo anteriore, che consente una trazione integrale, garantendo potenza a entrambe le ruote per affrontare i diversi tipi di terreno.

La Yamaha ha equipaggiato la bici con una seconda batteria per alimentare entrambi i motori e garantire una maggiore autonomia.

L'obiettivo principale di questa innovazione è affrontare terreni impegnativi, quali i fuoristrada. Yamaha afferma che la Y-01W AWD combina il motore centrale e il motore nel mozzo anteriore, con un controllo elettronico coordinato, due batterie per lunghe escursioni, pneumatici larghi e altre caratteristiche che conferiscono a questa e-bike prestazioni eccellenti in fuoristrada.

Tuttavia, è importante ricordare che questo è attualmente un concept e non c'è alcuna certezza che verrà prodotto in serie. Inoltre, il fatto che Yamaha lo stia presentando sotto il proprio marchio principale, anziché sotto la divisione dedicata alle e-bike, suggerisce che potrebbe non essere commercializzato nel prossimo futuro.

Nonostante ciò, il design della bicicletta è altamente raffinato, con componenti per lo più facilmente reperibili, il che potrebbe facilitare una futura produzione. Tuttavia, alcune scelte di design, come la combinazione di elementi da mountain bike, bici da città e bici da corsa su strada, possono sembrare peculiari.

La Yamaha ha mostrato anche un secondo concept chiamato Yamaha Y-00Z MTB, la quale mantiene un solo motore ma lo implementa in una nuova configurazione centrale con servosterzo elettrico.

Entrambe le bici saranno presenti al Japan Mobility Show 2023 questo mese, insieme ad altri design innovativi, tra cui una motocicletta elettrica autobilanciante.