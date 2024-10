La metà degli americani vorrebbe provare un'auto elettrica

Un sondaggio condotto da Consumer Reports rivela che la metà degli americani desidera provare un veicolo elettrico durante la prossima visita in concessionaria. Nonostante le preoccupazioni su autonomia, durata della batteria e costi, l'interesse per i veicoli elettrici rimane forte negli Stati Uniti.

Il sondaggio mostra che il 50% degli intervistati è interessato a fare un test drive di un'auto elettrica, mentre il 13% è incerto e il 37% non è interessato. Questi risultati confermano che, sebbene la crescita delle vendite di veicoli elettrici stia rallentando, ciò non è dovuto a un rifiuto della tecnologia da parte dei consumatori.

Secondo Consumer Reports, i test drive sono uno strumento potente per convincere le persone ad acquistare un'auto elettrica. Le ricerche precedenti dell'organizzazione hanno dimostrato che più le persone hanno esperienza diretta con i veicoli elettrici, più è probabile che ne acquistino uno. Inoltre, altri studi indicano che una volta acquistata la prima auto elettrica, i consumatori difficilmente tornano ai veicoli a benzina.

L'interesse dei consumatori per i veicoli elettrici continua ad essere forte ed almeno la metà degli automobilisti in USA vorrebbe provarne uno.

Tuttavia, il sondaggio evidenzia anche un ostacolo significativo nella conversione dell'interesse in vendite effettive: i concessionari. Molti di essi non sono entusiasti di vendere veicoli elettrici e alcuni non ritengono sia loro compito convincere gli acquirenti a passare all'elettrico. Di conseguenza, i consumatori spesso ricevono informazioni errate o inadeguate sul loro acquisto.

Tra gli intervistati che hanno recentemente visitato una concessionaria alla ricerca di un'auto ibrida, ibrida plug-in o completamente elettrica, il 20% non è stato soddisfatto delle informazioni ricevute. Il 46% è stato abbastanza soddisfatto, mentre il 28% molto soddisfatto.

Chris Harto, analista senior per i trasporti e l'energia presso Consumer Reports, ha dichiarato: "i consumatori hanno bisogno di aiuto per orientarsi nel rapido cambiamento tecnologico che sta avvenendo nel mercato automobilistico".

Le principali aree di interesse per gli acquirenti di veicoli puliti sono: - Durata della batteria (53%) - Costo di proprietà (52%) - Autonomia reale (47%) - Incentivi fiscali (45%)

Questi dati forniscono indicazioni importanti ai concessionari su come migliorare l'informazione e il supporto ai potenziali acquirenti di veicoli elettrici.