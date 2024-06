Tesla Model X ha quasi 10 anni, ma ha ancora diversi problemi irrisolti

L'anniversario decennale del Tesla Model X si avvicina. Svelato nel 2015, il SUV elettrico è stato accolto con grande entusiasmo grazie alle innovazioni come le porte ad ali di gabbiano e le affermazioni di Elon Musk sulla sua sicurezza superiore. Tuttavia, nonostante le lodi iniziali, i problemi legati alla complessità delle sue componenti, inclusa la progettazione delle porte, hanno persistito nel tempo, come segnalato da recenti testimonianze di nuovi proprietari.

Secondo quanto riportato dai forum online, i nuovi proprietari della Model X continuano ad affrontare problematiche che perdurano da quasi un decennio. Si registrano distorsioni nelle pannellature e malfunzionamenti delle porte che già affliggevano il modello da anni. Nonostante Tesla abbia continuato a migliorare le prestazioni della Model X con l'introduzione delle versioni Long Range e la Plaid a tri-motore, sembra che lo stesso impegno non sia stato dedicato alla risoluzione dei problemi di qualità che affliggono il modello dal suo debutto. Questo include il distacco del rivestimento dello sterzo yoke e altri problemi di qualità costruttiva che hanno irritato molti clienti, tanto che alcuni hanno optato per alternative come Rivian R1S.

In termini di affidabilità, la situazione non è delle migliori. Consumer Reports ha dato al Model X del 2018 un punteggio di affidabilità di soli 5 su 100, con un leggero miglioramento nel modello 2022 che ha raggiunto 14 su 100. In confronto, concorrenti come BMW iX e Kia EV9 hanno ottenuto punteggi di affidabilità ben superiori.

Nonostante i problemi, Model X continua a mantenersi una scelta popolare tra gli acquirenti di auto elettriche, con Tesla che ha venduto oltre 23.000 unità nel 2023. I dati di vendita mostrano un calo del market share di Tesla negli USA, da 61% delle vendite di elettriche nuovi nel primo trimestre del 2023 a 51% nel primo trimestre del 2024, segno che la competizione sta iniziando a farsi sentire.