La Nissan Ariya Nismo vi "regala" un anno di ricarica gratis. Ecco come

La divisione sportiva Nismo di Nissan fa il suo ritorno in Europa presentando la nuova Ariya Nismo. Il SUV elettrico, versione potenziata dell'Ariya standard, offre 435 CV di potenza e 600 Nm di coppia, rappresentando la prima incursione di Nismo nel settore dei veicoli elettrici.

Questo lancio segna un importante passo avanti per Nissan nel segmento delle auto elettriche ad alte prestazioni. La Ariya Nismo non si limita a un semplice aumento di potenza, ma introduce significative migliorie tecniche e stilistiche che la distinguono dal modello base.

Le specifiche tecniche della Ariya Nismo sono notevoli: oltre all'incremento di potenza, il veicolo è dotato di una batteria da 91 kWh e di un sistema di trazione integrale e-4ORCE con un motore per ogni asse. Le modifiche meccaniche includono un impianto frenante maggiorato e un assetto rivisto, oltre a una modalità di guida specifica denominata "Nismo".

Design e personalizzazione

Esteticamente, la Ariya Nismo si distingue per i nuovi cerchi in lega da 20", appendici aerodinamiche specifiche e profili rossi. Gli interni presentano un aspetto sportivo con sedili avvolgenti, illuminazione rossa e il logo Nismo in evidenza su sedili e cruscotto.

Nismo entra nell'era elettrica con la Ariya

La vettura sarà disponibile in quattro colorazioni, tra cui il nuovo Stealth Grey con tetto nero. I primi 250 clienti che sceglieranno questa tonalità riceveranno un voucher per ricariche pubbliche gratuite valido per un anno attraverso Nissan Charge.

Prezzi e disponibilità

I preordini per la Nissan Ariya Nismo apriranno il 15 ottobre 2024, con prezzi a partire da 65.850 euro. Le prime consegne sono previste per gennaio 2025, segnando l'inizio di una nuova era per le auto elettriche ad alte prestazioni di Nissan in Europa.

Questa mossa strategica potrebbe aprire la strada a future versioni Nismo di altri modelli Nissan, come Qashqai, Juke e Leaf, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali in merito.