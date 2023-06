Fiat 600 è quasi pronta a fare il suo debutto sul mercato come anticipato nelle scorse settimane dai diversi rumor e anticipazioni. Il piccolo crossover, perché è di questo che si tratta, è costruito sulla medesima piattaforma della Jeep Avenger e strizza l’occhio all’attuale 500X.

Rispetto alle notizie delle scorse settimane, non ci sono novità particolari riguardo alla Fiat 600, se non conferme riguardo al suo nome – non che ci fossero dubbi in proposito – e il design esterno definitivo. Il suo stile abbraccia quello della famiglia 500, con gruppi ottici anteriori dallo sguardo severo, il frontale che mette in risalto il nome dell’auto anziché quello del marchio e proporzioni che richiamano la 500 del 1957.

Come anticipato, utilizzando la medesima piattaforma di Jeep Avenger, avrà a disposizione un motore anteriore da 156 cavalli con batteria da 54 kWh e fino a 400 km di autonomia. Sebbene al momento non sia chiara questa informazione, è possibile che in alcuni paesi verrà commercializzata anche con il propulsore a benzina abbinato ad un modulo mild hybrid.

Il debutto è atteso per gli inizi di luglio e si spera che ora di quella data sarà già disponibile in volumi. Il prezzo rimane un mistero ma non è difficile ipotizzare un listino di circa 35mila euro, come la controparte a ruote più alte. Naturalmente la vettura sarà compatibile con il sistema di incentivi messo a disposizione dal Governo e da alcune regioni, come la Lombardia, e con la rottamazione non sarà difficile ottenerla a cifre ben più basse. Di seguito vi lasciamo il video pubblicato da Fiat su YouTube.