Tesla è divenuta famosa per molteplici ragioni come, ad esempio, per aver introdotto aggiornamenti over-the-air (OTA) nell’industria automobilistica e continuare a distribuire software sempre più avanzati e con più funzionalità. L’ultimo aggiornamento, 2022.40.1, non è significativo come gli aggiornamenti precedenti, ma offre molto con cui entusiasmarsi. Per cominciare, la batteria ora si caricherà in modo più efficiente.

L’azienda ha raggiunto questo obiettivo aggiornando i controlli termici; i componenti sono ora in grado di monitorare la potenza erogata dai singoli Supercharger. Una ricarica più rapida è disponibile anche con normali caricabatterie veloci e dovrebbe rendere l’esperienza più pratica. “Durante la ricarica rapida CC, i controlli del sistema termico sono stati ottimizzati per la capacità di alimentazione di ciascuna stazione di ricarica, migliorando sia l’efficienza di ricarica che di precondizionamento della batteria durante il percorso. Questo si traduce in tempi di ricarica rapidi e costi energetici ridotti“, ha spiegato la casa automobilistica.

I possessori di Tesla possono aspettarsi un sistema di infotainment leggermente ottimizzato. Non è un grande cambiamento, ma il lettore multimediale ora visualizzerà i loghi delle stazioni radio. Questo renderà più facile per gli automobilisti utilizzare il touchscreen mentre sono in movimento, limitandosi a dare una rapida occhiata allo schermo invece di doverlo leggere con più attenzione. Un’altra caratteristica di praticità si presenta sotto forma di una modalità di sblocco della porta di guida; premendo per un periodo prolungato il pulsante di blocco, sarà ora possibile sbloccare tutte le portiere e il bagagliaio contemporaneamente. Per sbloccare solo la portiera del conducente, i proprietari continueranno a premere brevemente il pulsante come prima.

Infine, l’aggiornamento ora consentirà ai conducenti di utilizzare la modalità Dog e la modalità sentinella contemporaneamente. In precedenza, i proprietari di animali domestici dovevano scegliere tra mantenere il proprio cane comodo o proteggere il proprio veicolo. È interessante notare che l’aggiornamento disabilita l’allarme Sentry Mode se è attivata anche la modalità Dog. Potrebbe non essere il più grande aggiornamento software rilasciato da Tesla, ma sicuramente rende la vita con una Model 3 un’esperienza più piacevole.