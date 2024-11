Se volete una Lamborghini Urus dovete aspettare fino al 2026

Lamborghini se la passa benissimo. Basta considerare i dati di vendita del SUV Urus, ufficialmente esaurito per tutto il 2025. L'azienda ha confermato che chi ordina ora il veicolo dovrà attendere fino al 2026 per riceverlo, a causa dell'elevato numero di ordini già ricevuti per la produzione dell'anno prossimo.

Questo successo commerciale sottolinea la continua popolarità della Urus, presentata nel 2017 e diventata rapidamente un modello chiave per Lamborghini. Il SUV ad alte prestazioni ha attirato migliaia di acquirenti facoltosi in tutto il mondo, consolidando la sua posizione come pilastro della gamma moderna del marchio.

La forte domanda per la Urus non è un caso isolato nella gamma Lamborghini. Anche per la Revuelto, l'ammiraglia con motore V12, i tempi di attesa superano i due anni. Chi ordina oggi questa hypercar può aspettarsi di riceverla non prima della fine del 2026 o dell'inizio del 2027.

La casa automobilistica ha inoltre segnalato una "risposta molto positiva" per la nuova Temerario, presentata in anteprima mondiale ad agosto durante la Monterey Car Week.

Nel 2023, Lamborghini ha stabilito un nuovo record di vendite con 10.112 unità consegnate. Le prospettive per il 2024 sembrano ancora più promettenti, con l'azienda che ha già registrato il miglior periodo gennaio-settembre di sempre, consegnando 8.411 veicoli, un aumento dell'8,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Questi risultati eccezionali evidenziano la forza del marchio Lamborghini nel segmento delle auto di lusso e ad alte prestazioni, con una domanda che continua a superare l'offerta nonostante i lunghi tempi di attesa.