Il Concorso di Eleganza di Pebble Beach, in California, è previsto per il prossimo 21 agosto: sarà l’occasione perfetta per ammirare una pletora di auto spettacolari, tra le quali potrebbe esserci anche la nuova Lamborghini Urus, il SUV della casa di Sant’Agata Bolognese che tanto è piaciuto al mercato e che sta per ricevere un restyling.

Arrivata sul mercato nel mese di febbraio 2018, la Lamborghini Urus ha subito catturato l’attenzione di una certa fascia di mercato, in cerca di un’auto appariscente come una Lamborghini, potente come una supercar, ma funzionale come un SUV: il V8 della Urus è in grado di sprigionare 650 cavalli e 850 Nm di coppia, più che sufficienti a far provare a tutti l’ebbrezza della velocità.

Per incuriosire un po’ i visitatori di Pebble Beach ma non solo, Lamborghini ha deciso di pubblicare un breve video sul proprio canale Twitter, sottolineando come la nuova Urus abbia “prestazioni che raggiungono una nuova dimensione“; nel video possiamo intravedere la nuova Urus con qualche camuffamento addosso mentre si lancia a tutta velocità su per il percorso di Pikes Peak, in Colorado.

Difficile fare valutazioni dal video o dalle poche informazioni diffuse: potrebbe trattarsi del restyling estetico dell’auto – ma a quel punto sarebbe un po’ strano parlare di prestazioni, no? – o potrebbe trattarsi di una nuova versione della Urus in grado di offrire prestazioni ancora più alte dell’attuale modello. Da lungo tempo di parla di una versione “Performante” del SUV di Lamborghini, spinto da un V8 in grado di erogare 700 cavalli: sarà forse questa la versione svelata in occasione del Concorso di Eleganza di Pebble Beach? O magari Lamborghini sarà addirittura pronta a mostrarci entrambe le versioni? Solo qualche giorno di attesa e avremo le nostre risposte, ma una cosa è certa: Lamborghini avrà senza dubbio prestato un’attenzione particolare al progetto di restyling della Urus, considerato che è l’auto in assoluto più venduta in tutta la storia del brand italiano.