Il nuovo piano di crescita di Lancia passa per l’arrivo sul mercato di tre nuovi modelli. Stellantis punta a “rilanciare” Lancia con nuovi investimenti che porteranno alla creazione di una gamma decisamente più articolata di quella attuale che comprende esclusivamente la Lancia Ypsilon. Il brand, inoltre, tornerà a vendere auto al di fuori dei confini italiani e, in particolare, in alcuni mercati europei.

Il primo modello della nuova Lancia sarà proprio la Lancia Ypsilon. Nel corso del 2024, infatti, debutterà la nuova generazione della city car del marchio. Stando alle (poche) informazioni rilasciate dal CEO del marchio, Luca Napolitano, la nuova Lancia Ypsilon sarà leggermente più grande del modello attuale, arrivando a superare i 4 metri di lunghezza. La vettura presenterà una gamma più articolata con una variante top di gamma “sportiveggiante”.

Da notare, inoltre, che la nuova Lancia Ypsilon potrà contare su di una variante elettrica che affiancherà il modello a benzina per poi rimpiazzarlo completamente nel corso della seconda metà della carriera della city car. La vettura sarà prodotta nello stabilimento Stellantis di Saragozza dove vengono realizzate anche la Peugeot 208 e l’Opel Corsa. Come le due city car, anche la Ypsilon utilizzerà la piattaforma CMP.

A completare la gamma Lancia è atteso il debutto, nel corso del 2026, della nuova Lancia Aurelia, un crossover di segmento C che entrerà in produzione a Melfi e sarà realizzato sulla nuova piattaforma Medium. Dal 2028, sempre su piattaforma Medium, è prevista anche la produzione della nuova generazione di Lancia Delta che completerà la gamma Lancia.