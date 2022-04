Il futuro di Lancia sarà elettrico. Il marchio italiano, da anni in attesa di un vero piano di crescita futura, potrà contare sulle risorse di Stellantis per tornare a diventare un riferimento del mondo delle quattro ruote. A guidare il brand è oggi Luca Napolitano, diventato CEO Lancia dopo la fusione tra FCA e PSA. Il manager ha chiarito quali saranno le novità del marchio italiano che, nel piano di Stellantis, avrà risorse per tre nuovi modelli in arrivo tra il 2024 e il 2028. Si inizierà con il debutto della nuova Lancia Ypsilon che sarà ibrida ed elettrica e debutterà nel 2024.

Successivamente, toccherà alla Lancia Aurelia, nome con cui verrà identificato un inedito SUV di segmento C (da produrre a Melfi insieme a modelli DS e Opel). Nel 2028, invece, toccherà alla nuova Lancia Delta. Sia la Aurelia che la Delta saranno elettriche. La nuova Ypsilon, invece, diventerà esclusivamente elettrica dal 2028. Per il futuro, inoltre, il brand punta al ritorno sul mercato europeo.

Lancia seguirà una strategia di espansione ben precisa, puntando alla realizzazione di showroom dedicati in città selezionate e spingendo molto sulle vendite online che rappresenteranno circa il 50% delle vendite complessive in futuro. L’obiettivo di Napolitano è trasformare Lancia in un punto di riferimento della divisione premium di Stellantis. I tre modelli previsti dal nuovo piano potrebbero, quindi, essere solo il primo passo di un programma più articolato per il futuro del brand. Molto dipenderà dal successo che questi progetti registreranno. Sulla nuova Ypsilon, il primo modello del nuovo corso, arriveranno nuovi dettagli già nei prossimi mesi.