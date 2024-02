Nuova Lancia Ypsilon elettrica, ecco quanto costerà (secondo noi)

Lancia è pronta a rinnovare la propria Ypsilon, rendendola ovviamente elettrica. L’annuncio della nuova gamma è previsto per il prossimo 14 febbraio a Milano, ma la casa ha deciso di condividere in anteprima, sui propri canali social, alcune immagini dell’edizione limitata Cassina.

L’edizione Cassina, creata in collaborazione con l’omonimo designer di mobili italiano, sarà prodotta in soli 1906 esemplari, numero specifico che ricorda l’anno in cui Vincenzo Lancia ha fondato la casa automobilistica.

Le anticipazioni mostrano sedili in Alcantara con un “motivo a cannelloni” disegnato da Cassina, un vassoio rivestito in pelle vicino al caricatore wireless e un infotainment di ultima generazione chiamato Sound Air Light Augmentation (SALA). Ci sono poi molti dettagli stilistici che rimandano al passato di Lancia, con richiami alla Stratos da rally degli anni ’70 e alla Beta HPE. Sono tutti elementi che Lancia aveva già mostrato lo scorso anno nel concept Pu+Ra HPE, che omaggiava proprio la storia del marchio italiano.

Non ci sono per il momento dettagli su capacità delle batterie, potenza del motore elettrico e prezzo, dettagli per cui si dovrà aspettare la presentazione ufficiale il prossimo 14 febbraio. Possiamo però fare delle ipotesi, almeno sul prezzo: Stellantis dovrebbe costruire la nuova Lancia Ypsilon sulla stessa piattaforma della nuova Opel Corsa E, auto appartenente allo stesso segmento di Ypsilon. Se così fosse, probabilmente le due auto avranno prezzi simili, quindi la nuova Lancia potrebbe essere venduta a partire da circa 38.000 euro. Parliamo in ogni caso della versione “base” della vettura: l’edizione Cassina costerà, quasi certamente, parecchio di più.