L'aria condizionata non azzoppa le elettriche, c'è la prova

Uno dei miti più diffusi riguardanti le auto elettriche è che l’autonomia sia fortemente compromessa dall’aria condizionata: accenderla significa percorrere un buon numero di km in meno. Ma è davvero così? Per rispondere a questa domanda Mercedes ha effettuato dei test, sfruttando il nuovo Vision EQXX.

In questo particolare test, gli ingegneri Mercedes hanno guidato il Vision EQXX nel deserto, partendo da Riyadh fino ad arrivare a Dubai. Il risultato? La vettura ha percorso oltre 1000 km (627 miglia) con una singola carica, con un consumo di circa 13,5km per kWh; per darvi un termine di paragone, la Tesla Model 3 Long Range AWD fa circa 6km per kWh.

1000 km nel deserto con una sola carica: chi ha detto che l'aria condizionata peggiora l'autonomia?

Tutto questo con l’aria condizionata accesa, perché ovviamente è impensabile attraversare il deserto senza; l’auto, come per la verità tutte le elettriche moderne, usa una pompa di calore che riduce al minimo i consumi e aumenta tantissimo l’efficienza. Se forse è vero che in passato, sulle prime elettriche, l’aria condizionata aveva un certo impatto sull’autonomia, con le moderne tecnologie non è più così: ovviamente l’aria condizionata andrà a “succhiare” batteria, ma in maniera decisamente minore rispetto al passato.

La Mercedes Vision EQXX è praticamente un “laboratorio su ruote”, costruito dalla casa automobilistica per testate le tecnologie che vedremo in futuro sui modelli commercializzati. Si tratta di un’auto particolare, con un coefficiente aerodinamico di 0,17, batteria da 100kWh e architettura 900 Volt, che viene usata per esperimenti come questo e preziosissima per la divisione R&D di Mercedes, che non ha certo fermato il proprio lavoro, nonostante la casa abbia rallentato nello sviluppo delle elettriche.

Il viaggio affrontato da EQXX è servito per valutare anche la capacità di affrontare condizioni estreme, come il calore del deserto e le lunghe distanze senza infrastrutture di ricarica. L’auto ha percorso 1000 km in una singola carica a una velocità media di circa 70 km/h, un gran bel traguardo per le elettriche del futuro; chissà se gli scettici e gli utenti con ansia da ricarica si convinceranno quando potranno guidare auto che offrono la stessa autonomia dei tanto amati diesel, senza dover nemmeno rinunciare all’aria condizionata.