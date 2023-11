Come fa Tesla a calcolare l'autonomia? Ecco tutti parametri

Tesla ha svelato una lista dettagliata dei molteplici fattori che influenzano il calcolo dell'autonomia dei suoi veicoli, sottolineando la complessità di questa valutazione indipendentemente dal tipo di motore, sia esso elettrico (come per i veicoli di Tesla) o a combustione interna (come le tradizionali automobili a benzina).

Determinare con precisione la distanza percorribile con una batteria, o un serbatoio, pieni risulta difficile a causa delle numerose variabili che possono incidere sull'efficienza del veicolo durante il tragitto.

La rilevanza di una stima accurata dell'autonomia, per ridurre l'ansia legata alla guida, è persino più importante del garantire una maggiore autonomia con qualsivoglia tipo di veicolo.

Il motivo, per quanto banale possa sembrare, risiede tutto nel garantire un quadro completo, e dettagliato, al conducente in merito a quanti chilometri potrà percorrere prima di dover ricaricare il veicolo.

Tesla, pur essendo all'avanguardia nell'efficienza e nei veicoli elettrici a lunga autonomia, ha rivelato di avere riscontrato parecchie difficoltà nel prevedere il consumo energetico di un viaggio.

L'azienda ha costantemente migliorato il calcolo dell'autonomia, aggiungendo dettagli come la pressione dei pneumatici, e ha recentemente pubblicato una lista dettagliata che include persino la percentuale iniziale della batteria, la temperatura iniziale della stessa e il peso complessivo del veicolo.

Tra i fattori che influenzano il calcolo dell'autonomia, Tesla ha elencato:

Velocità e direzione del vento

Pendenza/elevazione

Velocità del traffico

Media accelerazione/decelerazione

Temperatura ambiente

Umidità e pressione

Carico solare e copertura nuvolosa

Percentuale iniziale della batteria

Temperatura iniziale della batteria

Peso veicolo combinato lordo

Resistenza al rotolamento

Coefficiente di resistenza aerodinamica

Consumo HVAC

Consumo energetico specifico del veicolo (portabici o simili)

Prelievo dell'energia della batteria in condizioni preliminari di quest'ultima.

Tesla, infine, ha invitato alla discussione su ulteriori elementi che potrebbero influenzare il calcolo dell'autonomia, chiedendo ai suoi clienti di fornire quanti più dettagli possibili per migliorare questo aspetto e dimostrando il suo impegno costante nell'affrontare la complessità del processo atto a migliorare l'esperienza di guida, e ridurre l'ansia legata all'autonomia dei veicoli elettrici.