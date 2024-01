Le elettriche di Hyundai e Kia avranno l'aerodinamica attiva, come le migliori sportive

Hyundai e Kia hanno presentato la tecnologia Active Air Skirt (AAS), progettata per ridurre la resistenza aerodinamica durante la guida ad alta velocità, in modo da migliorare autonomia e stabilità dei veicoli elettrici.

AAS è posizionato tra il paraurti e le ruote anteriori e si attiva sopra gli 80km/h, nascondendosi automaticamente quando la velocità scende sotto i 70km/h. L’approccio intelligente scelto dalle due case automobilistiche per l’implementazione di AAS fa sì che non si verifichino attivazioni e disattivazioni continue, possibili in alcuni scenari specifici, preservando anche la vita delle parti meccaniche coinvolte.

Active Air Skirt sarà implementato sulla piattaforma E-GMP di Hyundai, così da massimizzare i benefici dati dal fondo piatto e migliorando l’aerodinamica in modo specifico nella zona interessata.

I test effettuati su una Genesis GV60 mostrano che l’AAS può ridurre il Cx (coefficiente di resistenza aerodinamica) di 0,008 e migliorare la resistenza complessiva del 2,8%, assicurando un aumento dell’autonomia di circa 6km. Non molti, è vero, ma è comunque un segnale che la tecnologia funziona.

Sun Hyung Cho, Vice President e Head of Mobility Body Development Group di Hyundai Motor Group, ha dichiarato: “Questa tecnologia dovrebbe avere un impatto maggiore su modelli come i SUV, dove è più difficile migliorare le prestazioni aerodinamiche. Continueremo a lavorare per perfezionare le prestazioni e la stabilità dei veicoli elettrici attraverso il miglioramento dell’aerodinamica”.

La tecnologia è stata brevettata, ma prima di vederla sul mercato passerà del tempo. Hyundai e Kia devono effettuare ulteriori test di durata e prestazioni prima di considerare la produzione su larga scala di auto con AAS.