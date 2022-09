Come abbiamo anticipato e spiegato in questo precedente approfondimento, i costruttori hanno incrementato la misura delle auto nel corso degli anni per seguire sia aspetti seri e concreti, sia per assecondare pure scelte di mercato legate per lo più al design e al desiderio degli acquirenti.

Ci son modelli che però hanno subito una crescita esponenziale sia in termini di lunghezza sia in larghezza; quali sono i modelli che, a nostro parere, sono diventati molto più grandi della versione dalla quale derivano? Abbiamo preso in esame i costruttori più famosi alla ricerca dei casi più eclatanti, se pensate che abbiamo dimenticato qualcosa fatecelo sapere nei commenti; per praticità ci siamo affidati al sito Carsized.com che offre un database ricco, ma ancora non completissimo, di soluzioni.

Audi A4

Ventanni di differenza nella berlina più famosa del gruppo tedesco sono abbastanza? A nostro parere si, tra il modello B5 e la variante B9, ben quattro generazioni dopo, ci sono 24 centimetri in lunghezza, 10 centimetri in larghezza e 20 centimetri di passo in più sulla declinazione più recente.

BMW Serie 3

Questo scenario è piuttosto familiare e segue un po’ il trend di Audi; le differenze sono del tutto analoghe forse legate anche al medesimo segmento di appartenenza.

Fiat Panda

Impossibile non citare la mitica Panda che, a distanza di anni, guadagna dimensioni in qualsiasi direzione. Abbiam messo sotto la lente di ingrandimento due declinazioni 4×4 e le differenze sono alla luce di tutti:

Ford Fiesta

Senza andare a scomodare necessariamente il modello del 1976, abbiamo deciso di confrontare la versione JH1 con l’attuale JHH; per essere una soluzione compatta, l’incremento è comunque notevole anche in questa situazione. Oltre dieci centimetri in lunghezza e cinque in larghezza; poco male il passo che è rimasto invariato.

E per la sportiva Mustang? Nonostante gli oltre 50 anni che separano queste due vetture, qui si può assistere ad una crescita molto più “misurata”. La differenza è contenuta e sicuramente più comprensibile considerato il cambio radicale che ha subito lo storico modello nel corso della sua vita.

Mercedes-Benz Classe C

Qui le possibilità sono davvero molteplici; la due posti sportiva SL ne è un chiarissimo esempio e, nel corso di oltre 40 anni, è cresciuta in qualsiasi direzione. Oltre 10 centimetri nel passo, 24 in lunghezza e 10 in larghezza.

Tornando invece più ai giorni nostri, la Classe C, in 20 anni, ha registrato anch’essa una crescita definibile come importante:

Porsche 911

Sempre restando in casa tedesca, un altro esempio rilevante nel settore è dato dalla Porsche 911; sicuramente avrete visto qualche immagine negli ultimi anni, ma qui la crescita della mitica Carrera è consistente. Senza andare troppo indietro con gli anni, tra una 993 del 1993 e una 992 del 2022 ci sono quasi 30 centimetri di differenza (in lunghezza) a favore del modello più recente.

Renault Clio

E la storica Clio? Negli ultimi 20 anni la Clio è cresciuta e il passo più decisivo crediamo sia arrivato con le ultime versioni che hanno segnato un cambiamento nel linguaggio di stile quasi radicale. Anche qui le dimensioni sono aumentate da 10 a 25 centimetri in tutte le direzioni.

Seat Ibiza

Vi ricordate la Ibiza degli anni 2000? In caso negativo vi rinfreschiamo noi la memoria con questo paragone diretto con il modello attuale.

Volkswagen Polo e Golf

Con Seat siamo già a giunti a 10 modelli, ma gli esempi in casa Volkswagen sono così rilevanti che troviamo fondamentale doverli citare. Il primo che mettiamo sotto esame è la piccola Polo che è lievitata di 33 centimetri in lunghezza, mentre per la Golf la crescita si è fermata, in 20 anni, ad “appena” di 21 centimetri.