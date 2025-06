La strategia di rilancio di MG verso il segmento premium dell'automotive elettrico sta per raggiungere un momento cruciale. Il brand anglo-cinese ha scelto il prestigioso palcoscenico del Goodwood Festival of Speed per svelare quello che potrebbe diventare il SUV elettrico più potente della sua storia, con una potenza dichiarata di ben 778 CV. L'annuncio, arrivato attraverso un teaser enigmatico pubblicato sui canali social del marchio, lascia intravedere soltanto la sagoma posteriore di un veicolo dalle linee aggressive e decise.

L'appuntamento è fissato per il 10 luglio 2025, quando MG promette di presentare "l'inizio di un nuovo capitolo" della propria evoluzione. Gli elementi visibili nel breve filmato promozionale - linee taglienti, fari LED affilati e un design chiaramente orientato alle prestazioni - suggeriscono fortemente che si tratti dell'IM6, il crossover elettrico già commercializzato in alcuni mercati asiatici e ora pronto per il debutto europeo.

Questo modello rappresenterebbe un cambio di rotta significativo per MG, che finora ha costruito la propria presenza nel Vecchio Continente puntando principalmente su accessibilità economica e tecnologia di base. Con l'IM6, invece, l'azienda del gruppo SAIC mira direttamente alla concorrenza di mostri sacri come Tesla Model Y, Hyundai Ioniq 5 e Kia EV6, entrando in un segmento dove le prestazioni e l'innovazione tecnologica sono fattori decisivi.

Le specifiche tecniche dell'IM6, già note grazie al lancio sul mercato cinese, promettono numeri da record. Il veicolo è costruito sulla piattaforma elettrica avanzata sviluppata dal gruppo SAIC, caratterizzata da un'architettura a 800 volt che consente prestazioni di ricarica eccezionali. La potenza massima di ricarica raggiunge i 396 kW, permettendo di passare dal 30% all'80% della capacità della batteria in soli 15 minuti. Da casa, sempre meglio usare una wallbox.

Il sistema di propulsione offre diverse configurazioni, con potenze che spaziano dai 340 CV della versione base fino agli impressionanti 778 CV della variante top di gamma. Quest'ultima è in grado di completare l'accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 3,5 secondi, prestazioni che la collocano nel territorio delle supercar elettriche più che dei tradizionali SUV familiari.

L'autonomia rappresenta un altro punto di forza del progetto, con le versioni cinesi che dichiarano percorrenze comprese tra 600 e 800 chilometri secondo il ciclo CLTC locale. Questi risultati sono resi possibili dall'impiego di batterie agli ioni di litio di ultima generazione e, in alcune configurazioni, da innovative tecnologie semi-solide che promettono maggiore densità energetica e tempi di ricarica ridotti.

L'arrivo dell'IM6 si inserisce in una più ampia strategia di riposizionamento che MG sta portando avanti in Europa. Dopo aver lanciato la roadster Cyberster e presentato il concept Cyber X, il marchio sta preparando anche l'arrivo della S5 EV, prevista sul mercato italiano per settembre. Tutti questi modelli condividono un approccio comune: design ricercato, tecnologia all'avanguardia e prestazioni di alto livello.

Il Festival of Speed di Goodwood rappresenta la vetrina ideale per questo tipo di lancio, attirando appassionati e addetti ai lavori da tutto il mondo. La scelta di questo evento sottolinea l'ambizione di MG di essere percepita non più come un semplice brand economico, ma come un player serio nel segmento delle auto elettriche ad alte prestazioni.

Se le specifiche dell'IM6 verranno confermate anche per il mercato europeo, il SUV si candiderebbe a diventare uno dei modelli più interessanti del proprio segmento. La combinazione di prestazioni elevate, tecnologia di ricarica rapida e autonomia estesa potrebbe infatti rappresentare un'alternativa credibile ai modelli consolidati della concorrenza, specialmente se MG riuscirà a mantenere un posizionamento di prezzo competitivo rispetto alle alternative premium già presenti sul mercato.