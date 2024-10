LG ha risolto il problema incendi delle auto elettriche

Il colosso sudcoreano LG Chem ha annunciato lo sviluppo di una nuova tecnologia per rendere più sicure le batterie delle auto elettriche. In collaborazione con l'Università di Pohang, l'azienda ha creato uno strato microscopico capace di prevenire e sopprimere gli incendi causati dal surriscaldamento delle celle.

Questa innovazione arriva in un momento cruciale per il settore dei veicoli elettrici, alle prese con crescenti preoccupazioni sulla sicurezza delle batterie. Recentemente in Corea del Sud, l'incendio di una Mercedes EQE in un parcheggio sotterraneo ha alimentato lo scetticismo del pubblico, causando un calo delle vendite di auto elettriche nel paese.

Come funziona la nuova tecnologia

Il cuore dell'innovazione di LG Chem è uno "strato rinforzato di sicurezza" spesso appena 1 micrometro, posizionato tra il catodo e il collettore di corrente della batteria. Questo materiale composito ha la capacità unica di modificare la propria resistenza elettrica in base alla temperatura.

Il 70% delle batterie NCM dotate di strato di soppressione termica non ha preso fuoco.

Quando la temperatura della batteria supera i 90°C, lo strato altera la sua struttura molecolare, agendo come un "fusibile" che blocca il flusso di corrente. Questo meccanismo previene la fuga termica, fenomeno che può portare al surriscaldamento incontrollato e all'incendio della batteria.

Risultati promettenti

I test condotti da LG Chem hanno mostrato risultati incoraggianti:

Il 70% delle batterie al nichel-cobalto-manganese (NCM) con lo strato protettivo non ha preso fuoco

Il restante 30% ha spento le fiamme in pochi secondi

Nessuna delle batterie all'ossido di litio-cobalto (LCO) con lo strato di sicurezza ha subito incendi

L'azienda ha dichiarato l'intenzione di condurre ulteriori test su batterie di grande capacità fino al 2025, con l'obiettivo di implementare la tecnologia nella produzione di massa in tempi brevi.

Impatto sul settore

Questa innovazione potrebbe rappresentare un importante passo avanti per l'industria dei veicoli elettrici. Gli incendi delle batterie, seppur rari, sono sempre stati un punto critico per la sicurezza e l'accettazione pubblica delle auto elettriche.

Foto di Kindel Media da Pexels

La tecnologia di LG Chem, se dimostrerà la sua efficacia su larga scala, potrebbe contribuire a dissipare le preoccupazioni dei consumatori e accelerare l'adozione dei veicoli elettrici. Inoltre, potrebbe portare a una riduzione dei costi assicurativi e di gestione per i proprietari di auto elettriche.

Con LG Chem che fornisce batterie a grandi costruttori come Tesla e Ford, l'impatto di questa innovazione potrebbe estendersi rapidamente a una vasta gamma di modelli elettrici sul mercato.