Brabus costruisce la propria isola privata

Nel panorama degli investimenti immobiliari di lusso, un nuovo fenomeno sta prendendo piede: le case firmate dalle grandi case automobilistiche. Mentre brand come Aston Martin, Porsche e Bugatti hanno già fatto il loro ingresso nel settore con grattacieli esclusivi, Brabus fa un passo oltre annunciando un progetto senza precedenti. Non si tratta di un semplice edificio, ma di un'intera isola di lusso che sorgerà ad Abu Dhabi, destinata a ridefinire il concetto stesso di residenza esclusiva. Questo ambizioso progetto rappresenta l'ultimo esempio di come i marchi automobilistici stiano diversificando i loro investimenti, puntando sul mercato immobiliare ultra-lusso.

Brabus Island sorgerà nel distretto Al Seef di Abu Dhabi, posizionandosi strategicamente a pochi minuti dall'aeroporto internazionale Zayed e dal centro cittadino, e a meno di un'ora di distanza da Dubai. Con una superficie di oltre 1 milione di piedi quadrati (circa 100.000 metri quadrati), il progetto si presenta come un rifugio esclusivo che, osservando i primi rendering, ricorda la residenza perfetta per un raffinato antagonista cinematografico.

Il cuore del progetto è costituito da quattro imponenti grattacieli situati nella zona centrale dell'isola, destinati ad ospitare appartamenti e townhouse di lusso. Ogni torre potrà contenere fino a 350 unità abitative, con soluzioni che variano da due a quattro camere da letto e superfici comprese tra i 1.100 e i 5.000 piedi quadrati.

Sebbene Brabus affermi che le torri incarneranno la sua "inconfondibile filosofia di design", a un primo sguardo appaiono come moderni grattacieli contraddistinti principalmente dalla presenza del logo aziendale. Attorno a queste strutture verticali sorgeranno 100 ville unifamiliari, tutte posizionate in prima linea sul mare o sulla spiaggia.

Le proprietà residenziali adotteranno un approccio minimalista, con tre palette cromatiche disponibili: "Black and Bold" (nero audace), "White Bliss" (bianco sereno) e "Gray Haven" (grigio rifugio). Come per le auto personalizzate del marchio, anche gli interni delle abitazioni potranno essere ulteriormente customizzati con diversi materiali e texture secondo i gusti del proprietario.

Constantin Buschmann, CEO di Brabus, descrive il progetto con entusiasmo: "Brabus Island rappresenta sia un incredibile traguardo che un'evoluzione logica del nostro percorso. Per quasi cinquant'anni, Brabus ha creato prodotti che emozionano le persone - emotivamente, visceralmente, fisicamente. Ma questo è diverso. Per la prima volta, non stiamo semplicemente progettando veicoli per uno stile di vita, stiamo progettando lo stile di vita stesso. Brabus Island è un'opportunità di design entusiasmante e molto significativa, e Abu Dhabi è esattamente il posto giusto per realizzarla."

L'espansione del lusso automobilistico nel settore immobiliare

Il fenomeno degli immobili firmati da case automobilistiche sta vivendo un vero boom negli ultimi anni. Miami ospita già grattacieli griffati Aston Martin e Porsche, presto seguiti da progetti simili di Bentley, Mercedes-Benz e Pagani. Particolarmente ambizioso è il progetto di Bugatti a Dubai, dove il marchio sta costruendo una torre alta ben 171 piani.

Questi sviluppi immobiliari rappresentano una nuova frontiera per i brand automotive di lusso, che cercano di diversificare il proprio portfolio e offrire ai loro clienti più facoltosi un'esperienza che va oltre il possesso di un'auto esclusiva. Si tratta di vendere un vero e proprio stile di vita, in cui l'estetica e i valori del marchio si estendono dagli autoveicoli agli spazi abitativi.

Brabus non ha ancora comunicato quando inizieranno i lavori di costruzione dell'isola né quanto costeranno le singole residenze. Ciò che è certo è che Brabus Island si preannuncia come uno dei progetti immobiliari più esclusivi e ambiziosi mai concepiti da un marchio automobilistico.