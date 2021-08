Lotus Emira, eccola in azione a Laguna Seca

Sembra una Ferrari, suona come una Ferrari ma non è una Ferrari…Infatti è la nuova Lotus Emira, l’ultimo gioiello a combustione interna del marchio inglese (prima del passaggio all’elettrico). Il suo debutto “live” si deve al tour promozionale che sta svolgendo in California per la Monterey Car Week, con un test driver d’eccezione: Jenson Button. Del resto, l’ex campione di Formula 1 sta collaborando con Lotus anche per altri progetti come il revival di alcuni modelli storici.

Nel caso dell’Emira, grazie al video che trovate in fondo a questo articolo è possibile apprezzarne il suono del motore e il comportamento su strada. Come sa chiunque segua le competizioni su pista (o i videogiochi) Laguna Seca è celebre per il suo “cavatappi” e le pendenze che lo caratterizzano, in grado di mettere in crisi i piloti alle prime armi. Detto questo, Button non ha certo spinto al massimo l’auto e nemmeno avrebbe potuto farlo visto che l’intero evento aveva semplice scopo dimostrativo.

Come si intuisce dal marchio First Edition presente sulla carrozzeria, l’auto protagonista del filmato è il modello di punta che avrà il 3.5 V6 firmato Toyota da 400 cavalli. A questa versione (quando l’Emira uscirà sul mercato) si affiancherà un più “tranquillo” due litri di casa AMG da 360 cavalli. Tra le due vetture, oltre alla motorizzazione c’è come prima differenza il tipo di trasmissione: solo l’Emira più potente ha il cambio manuale come optional. Ma è probabile che la maggior parte dei clienti scelga il doppia frizione a sette rapporti, disponibile per tutte le versioni.

Tornando al video, rispetto alle immagini diffuse con i primi annunci si apprezza molto meglio il design di questa nuova Lotus. Sono infatti chiare le ispirazioni (di cui parlavamo all’inizio) verso gli storici rivali europei, nelle proporzioni della scocca e nelle linee della carrozzeria. Con il suo aspetto massiccio e compatto, L’Emira mantiene viva la tradizione che ha reso celebri tante piccole supercar d’oltremanica.