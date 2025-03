Maserati lancia il programma custom Officine Fuoriserie

Le Officine Fuoriserie Maserati rappresentano oggi la risposta del Tridente all'esigenza sempre più diffusa di esclusività assoluta nel mondo dell'automobilismo di prestigio. Questo atelier meccanico, ricavato all'interno dello storico stabilimento modenese, si propone come destinazione finale per chi cerca un'automobile non solo rara, ma unica al mondo, plasmata sui desideri e sulla personalità del committente.

Per dimostrare le potenzialità delle sue nuove Officine Fuoriserie, Maserati ha scelto di presentare un'opera d'arte su ruote: la MC20 Cielo "Less is More..?". Questo esemplare unico, realizzato nell'ambito del programma Bespoke, si distingue per un'interpretazione estetica che trae ispirazione dal movimento artistico Bauhaus, caratterizzato da forme geometriche essenziali e colori a contrasto.

La base cromatica scelta è un Blu Corse Matte sul quale si stagliano elementi geometrici in diverse tonalità, ciascuna con un significato preciso nel racconto della storia Maserati. Il Rosso Capannelle Glossy richiama le prime vetture da competizione del marchio, mentre il Giallo Avia Pervia Glossy è un omaggio allo stemma della città di Modena. Tra le altre colorazioni utilizzate spiccano il Bianco Audace in finitura lucida, l'Azzurro Himmelblau, l'Arancio Devil (creato in onore di Maria Teresa De Filippis, prima donna qualificata a un Gran Premio di Formula 1 su Maserati 250F) e il Viola Salchi, ispirato a una personalizzazione storica della Ghibli SS Coupé.

La ricerca dell'unicità si spinge fino ai minimi particolari nella MC20 Cielo "Less is More..?". Sul cofano motore, le figure geometriche compongono un Tridente stilizzato, firma inconfondibile del marchio in una nuova veste artistica. Persino i cerchi Corsa Forgiati Opachi da 20" sono stati personalizzati seguendo un codice cromatico differente per ciascuna ruota, con abbinamenti studiati tra profilo e mozzo. Questa attenzione maniacale per il dettaglio rappresenta l'essenza stessa del programma Fuoriserie, che offre ai clienti più esigenti la possibilità di esprimere la propria identità attraverso l'automobile, trasformandola in un oggetto di design personalizzato e irripetibile.

Il programma di personalizzazione Maserati si articola su tre livelli di crescente esclusività. Al primo livello troviamo Fuoriserie Corse, una collezione che reinterpreta i colori e le livree delle storiche Maserati da competizione, con pinze freno dedicate, finiture spazzolate e interni in pelle ispirati alla tradizionale concia vegetale. Al secondo livello si colloca Fuoriserie Futura, orientata alla sperimentazione di materiali sostenibili e trattamenti cromatici innovativi, con pigmenti a interferenza e configurazioni bicolore dalla forte personalità grafica. Il livello più alto è rappresentato dal programma Bespoke, che permette la creazione di esemplari unici come la MC20 Cielo "Less is More..?".

Le Officine Fuoriserie occupano circa 4.000 metri quadrati all'interno dello stabilimento di Modena, dove Maserati produce automobili da oltre 80 anni. Il percorso inizia in uno showroom dedicato, dove il cliente può consultare cataloghi, utilizzare un configuratore avanzato e dialogare direttamente con i designer del Centro Stile Maserati.

Il cuore pulsante delle Officine è l'area di verniciatura, completamente rinnovata per integrare processi altamente tecnologici con lavorazioni artigianali. Dopo la verniciatura robotizzata, ogni vettura attraversa tre fasi cruciali: pulizia in sala dedicata, cottura a 80°C con doppio passaggio e, infine, personalizzazione manuale dei dettagli. La struttura può contare su oltre 20 postazioni operative e, a pieno regime, potrebbe impiegare fino a 110 addetti altamente specializzati, di cui 40 già formati. L'impianto è in grado di trattare fino a 24 vetture al giorno, spaziando tra tutti i modelli della gamma: dalla Grecale alla MC20, dalla GT2 Stradale alla GranTurismo e GranCabrio.

In un'epoca in cui l'automazione sembra dominare ogni aspetto della produzione, le Officine Fuoriserie Maserati rappresentano un baluardo della manualità e dell'artigianato d'alta precisione. Qui, l'intervento umano non è un limite ma un valore aggiunto insostituibile, capace di conferire a ogni vettura quel carattere di unicità che nessun robot potrebbe replicare. La combinazione di tecnologie all'avanguardia e lavorazioni manuali consente di raggiungere risultati di eccellenza assoluta, come dimostra la meticolosa trasformazione del Bianco Audace da opaco a lucido sulla MC20 Cielo "Less is More..?", ottenuta esclusivamente attraverso un minuzioso intervento manuale.

Le Officine Fuoriserie Maserati rappresentano quindi non solo un servizio di personalizzazione d'élite, ma una filosofia produttiva che esalta la componente umana e creativa nell'industria automobilistica di lusso, mantenendo viva una tradizione artigianale che ha reso grande il made in Italy nel mondo.