Maserati MC20, ancora più estrema con Aria Aero Kit

Presentata nel corso del mese di ottobre, la supercar della nuova era del Tridente di Modena rappresenta un interessante ed innovativo punto di riferimento per gli appassionati del settore. Nonostante le doti da vera sportiva, l’aspetto estetico sin troppo morbido e quasi privo di appendici aerodinamiche ha fatto storcere il naso a diverse persone. Chi attendeva un look più aggressivo e simile alle forme estreme, quasi esasperate, della Maserati MC12, di cui raccoglie l’eredità, è rimasto di conseguenza deluso.

A rimediare alle scelte stilistiche del marchio di Modena ci pensa però 7Designs, un’azienda americana con sede a New York, che ha ideato il pacchetto aerodinamico Aria Aero Kit. Realizzato in fibra di carbonio, il kit prevede l’adozione di uno splitter maggiorato sul profilo anteriore, una presa d’aria sul tetto e un enorme alettone posteriore. 7Designs riporta quindi quello spirito da gara che Maserati non ha integrato nella propria vettura sportiva, accontentando quindi i nostalgici del settore.

Prodotto in tiratura limitata, soli 25 esemplari, non è chiaro se il pacchetto aerodinamico sarà disponibile separatamente o venduto direttamente con la vettura. Maserati MC20, conosciuta anche con il nome di Maserati Corse 20, nasce da un progetto pistaiolo che si sposa quindi perfettamente con il kit aerodinamico dell’azienda a stelle e strisce. I numeri della vettura confermano la sua vocazione sportiva: meno di tre secondi per coprire lo 0-100 Km/h, 325 Km/h di velocità di punta e 730 Nm di coppia massima. La potenza del motore Nettuno V6, di 630 CV, viene scaricata a terra tramite una trasmissione a doppia frizione con otto marce, di cui due dedicate esclusivamente alla modalità overdrive.

Grazie all’utilizzo di pannelli carrozzeria di fibra di carbonio e materiali compositi la nuova vettura di Maserati pesa solamente 1.470 Kg, con un rapporto peso/potenza di soli 2.33 kg per cavallo. La produzione, 100% Made in Italy, è iniziata lo scorso mese con avvio della messa su strada entro il primo semestre del 2021. Maserati MC20 non sarà realizzata in tiratura limitata, ma si inserisce nella gamma di veicoli Maserati delle regolarmente in produzione.

Prezzi? A seconda dell’allestimento di MC20, il prezzo di acquisto sarà compreso in una forbice di prezzi tra 200mila e 300mila euro, mentre non abbiamo informazioni per quanto riguarda l’Aero Kit.