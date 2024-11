L'auto a guida autonoma da record è italiana

La Maserati MC20 Coupé guidata dall'intelligenza artificiale ha stabilito un nuovo record di velocità per auto di serie a guida autonoma, raggiungendo i 285 km/h sulla pista dell'aeroporto militare di Piacenza San Damiano il 7 novembre scorso. Il test si è svolto in condizioni di fitta nebbia, senza assistenza umana a bordo.

Questo risultato segna un importante passo avanti nello sviluppo della guida autonoma ad alte prestazioni. L'AI-driver è stato sviluppato dal team AIDA (Artificial Intelligence Driving Autonomous) del Politecnico di Milano, nell'ambito del più ambizioso progetto di sperimentazione di guida autonoma in Italia. Lo stesso team aveva già fatto correre una Maserati GranCabrio Folgore per oltre 1.000 km nella storica gara di regolarità 1000 Miglia 2024.

Il record è stato possibile grazie al lavoro della divisione performance del progetto AIDA, il PoliMOVE Autonomous Racing Team. Questo gruppo detiene anche il record assoluto di velocità per veicoli autonomi, avendo raggiunto i 309 km/h con un prototipo AV-21 della Indy Autonomous Challenge al Kennedy Space Center nell'aprile 2022.

Il progetto AIDA è supportato dal MOST, Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile, sottolineando l'importanza di questa ricerca per il futuro dell'automotive e dei trasporti in Italia.