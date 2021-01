Mazda CX-5: il model year 2021 con nuovo infotainment ed edizione Homura

Mazda aggiorna il listino per il 2021 di Cx-5. Il Suv che è un modello strategico per il marchio giapponese, tanto da essere diventata l’automobile più venduta in assoluto. Per confermare il successo, le novità riguardano il sistema di intrattenimento di bordo e un aggiornamento al listino, che elimina la versione Exceed per introdurre la più sportiveggiante Homura e la celebrativa 100th anniversary.

L’aspetto esteriore rimane invariato, con Mazda che ha deciso di concentrare i propri sforzi soprattutto sui dettagli tecnologici. Per quanto riguarda il sistema di intrattenimento di bordo, CX-5 MY 2021 porta in dote il nuovo schermo da 10,25″ con supporto applicazione My Mazda. La connettività con smartphone consente di impostare alcuni parametri di bordo da remoto, impostando a esempio la climatizzazione o il riscaldamento in modo da trovare la temperatura più confortevole una volta giunti sull’automobile.

Tra le altre funzionalità, la possibilità di contattare il soccorso stradale e di localizzare la vettura attraverso il sistema di GPS. La gamma motori è stata migliorata sotto il punto di vista energetico: il miglioramento nel ciclo WLTP ha raggiunto il 7% rispetto alla precedente generazione di propulsori. Invariata la scelta delle alimentazioni: i benzina sono i noti Skyactiv-G 2.0 litri da 165 Cv e 2.5 litri da 194 Cv. I prezzi sono compresi tra i 33.150 euro e i 49.550 euro.

Mazda mantiene anche l’alternativa a gasolio, offerta da un 2.2 litri Skyactiv-D da 150 e 184 Cv. Le versioni più performanti possono essere equipaggiate con la trazione integrale. In opzione è disponibile il cambio automatico a sei rapporti. Per quanto riguarda gli allestimenti, dal listino esce Exceed e fanno il loro ingresso Homura e 100th anniversaery. La prima aggiunge elementi estetici che restituiscono maggiore presenza su strada, come i cerchi in lega bruniti da 19″, le finiture rivestite in nero lucido, stesso colore per i tessuti interni. L’edizione che celebra i 100 anni di attività dell’azienda, riprende la proposta già vista sugli altri modelli Mazda: tinta Snowflake White Pearl e i rivestimenti interni di pelle nappa Burgundy Red.