Mercedes apre il primo impianto per riciclare batterie EV

Mercedes-Benz ha inaugurato il 21 ottobre 2024 a Kuppenheim, nel sud della Germania, il primo impianto europeo per il riciclo "in house" delle batterie per veicoli elettrici. La fabbrica, che copre un'area di 6.800 m2, è in grado di recuperare il 96% dei materiali dalle batterie esauste attraverso un processo meccanico-idrometallurgico.

Questo impianto rappresenta un importante passo avanti nella strategia di sviluppo della mobilità elettrica in Europa. Il riciclo delle batterie è infatti fondamentale per recuperare le materie prime critiche necessarie alla produzione di nuovi accumulatori, riducendo la dipendenza dalle importazioni e l'impatto ambientale.

Come funziona il processo di riciclo

Il processo inizia con la triturazione meccanica dei moduli batteria. I materiali vengono poi separati attraverso sistemi ad aria, separatori magnetici e setacci. In questo modo si recuperano plastica, rame, alluminio e ferro.

Il tasso di recupero complessivo raggiunge il 96%.

La "massa nera" risultante viene sottoposta a un trattamento chimico che permette di estrarre cobalto, litio, nichel e manganese con una purezza fino al 99,9%.

Questa tecnica idrometallurgica si differenzia dal più comune processo pirometallurgico, che richiede temperature molto elevate e quindi un maggiore consumo energetico.

Un impianto all'avanguardia e sostenibile

La fabbrica di Kuppenheim è alimentata al 100% da energia rinnovabile, grazie a un impianto fotovoltaico installato sul tetto con una potenza di picco di 350 kW. La capacità di riciclo prevista è di 2.500 tonnellate di materiali all'anno, sufficienti per produrre oltre 50.000 nuovi moduli batteria.

Ola Kallenius, CEO di Mercedes-Benz, ha dichiarato: "La prima fabbrica integrata di riciclo meccanico-idrometallurgico delle batterie in Europa segna una pietra miliare fondamentale verso il miglioramento della sostenibilità delle materie prime. Stiamo inviando un forte segnale di forza innovativa per la mobilità elettrica sostenibile e la creazione di valore in Germania e in Europa".

L'inaugurazione dell'impianto, a cui hanno partecipato il cancelliere tedesco Olaf Scholz e la ministra dell'Ambiente del Baden-Württemberg Thekla Walker, conferma l'impegno di Mercedes-Benz verso un futuro sempre più elettrico e sostenibile.