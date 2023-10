Migliori autoradio 2 DIN Android Auto (ottobre 2023)

Non riuscite a rinunciare alla vostra musica preferita mentre siete in auto? Se la vostra auto non è moderna, potrebbe ancora avere il cassetto dedicato all'installazione dell’autoradio, l'unico sistema che fino a qualche anno fa consentiva di ascoltare musica e radio. Mentre i primi modelli, o quelli più economici e compatti, presentano solo un semplice frontalino con qualche pulsante, quelli più evoluti integrano anche un display molto luminoso, così da poter essere utilizzate senza problemi anche con scarsa luminosità.

La guida di oggi è interamente dedicata alle migliori autoradio 2 DIN grazie al quale è possibile ascoltare la musica preferita in mp3, CD, guardare video riducendo al minimo le distrazioni per poter rimanere concentrati sulla strada. Gli schermi interattivi offrono, infatti, la possibilità di vedere filmati e riprodurre molti formati audio video sull'autoradio 2 DIN.

Ma che cosa si intende per DIN? Partiamo ribadendo che si tratta della misura standardizzata delle dimensioni del telaio delle sorgenti per autoveicoli; tali valori sono, infatti, indispensabili per le Case costruttrici di auto al fine di comprendere quale tipologia di dispositivo può essere montato sul veicolo escludendo, conseguentemente, prodotti di dimensioni troppo grandi. Non a caso, DIN fa riferimento alla misura totale dell'accessorio che, nel caso del 2 DIN, è di 180×110 mm. La sua dimensione, molto più grande rispetto alla versione ad 1 DIN, potrebbe dunque creare problemi nel caso in cui l'auto non sia adeguata a contenere un oggetto di dimensioni abbastanza grandi in altezza.

La scelta di un'autoradio per la propria auto può rilevarsi complesso se non si conoscono le specifiche tecniche di ciascun modello. Per la realizzazione di questa guida abbiamo scelto le migliori autoradio, analizzando nel dettaglio alcune delle loro principali caratteristiche indispensabili per effettuare un acquisto consapevole.

Lo sviluppo tecnologico ha portato ad una netta evoluzione dell'autoradio 2 DIN tanto da farli diventare veri e propri dispositivi smart con sistema operativo e app scaricabili. Attualmente sono molto diffuse le autoradio 2 DIN con sistema Android e schermo touch che permettono all'utente di utilizzare ed accedere a funzioni come playlist in streaming, navigazione satellitare e YouTube. Alcune 2 DIN sono inoltre gestibili tramite Siri o Google Assistant, mentre le funzioni Apple CarPlay e Android Auto offrono la possibilità di condividere lo schermo del proprio smartphone con quello dell’autoradio.

La caratteristica principale delle autoradio a 2 DIN è la presenza di un grande schermo touch screen che ne semplifica l’utilizzo. Chiariamo, dunque, che la autoradio di questa categoria sono più grandi in altezza; caratteristica che non le rende adatte ad auto con spazio limitato sul cruscotto. La minore altezza delle versioni a 1 DIN, nonostante non implichi una qualità inferiore rispetto alle 2 DIN, andrà ad impattare sulla presenza di un display dalle dimensioni ridotte ma pur sempre funzionale.

Le autoradio 2 DIN sono prodotti che racchiudono al loro interno le funzioni di diversi dispositivi tecnologici: dal GPS al lettore dvd, fino alla funzione radio. Al fine di ridurre le distrazioni del conducente durante la guida, le autoradio 2 DIN permettono di gestire tramite touch screen i menù del lettore, evitando dunque di dover attivare i comandi dallo schermo di smartphone o iPod. Non manca, tuttavia, la possibilità di utilizzare le varie funzioni dell’autoradio attraverso dei comandi posti vicino al volante. Non mancano sul mercato autoradio 2 DIN con GPS che si adattano, dunque, a chi ha l’esigenza di avere in un unico dispositivo sia una radio che un navigatore. Un’autoradio 2 DIN con GPS si può rivelare un'ottima scelta per avere un prodotto di qualità ad un prezzo contenuto.

Come scegliere le migliori autoradio 2 DIN Android Auto

Le esigenze degli automobilisti si sono fatte via via più particolari con il passare del tempo anche in vista dello sviluppo di nuove tecnologie che permettono di impreziosire la vettura l’aggiunta di nuovi accessori. Non a caso, la scelta di un' autoradio per la propria macchina può rivelarsi un processo alquanto complesso nell’interpretazione delle specifiche tecniche che caratterizzano ogni modello. Non dimentichiamo che le moderne autoradio sono dei veri e propri dispositivi di intrattenimento che richiedono alcuni accorgimenti per il montaggio: in genere, a causa della complessità dei passaggi, è preferibile affidare il lavoro ad un esperto anche se decidiamo di effettuare l’acquisto online usufruendo di prezzi vantaggiosi.

Oltre ai principali componenti di un’autoradio è importante considerare, la dimensione, i materiali utilizzati per la sua realizzazione. La scelta dei materiali influenza infatti la resistenza nel tempo di questo dispositivo così come la qualità. Probabilmente avrai già notato che il mercato offre una varietà di modelli di autoradio 2 DIN, e selezionare la scelta adeguata non è sempre una decisione semplice. Pertanto, di seguito, ti forniamo alcune utili indicazioni per aiutarti a comprendere come selezionare un'autoradio 2 DIN in modo informato.

Dimensioni

La prima considerazione da effettuare riguarda le dimensioni. Una volta accertato che la tua auto sia compatibile con le autoradio 2 DIN, è importante non precipitarsi nell'acquisto del primo modello che incontri. Innanzitutto, devi considerare il tipo di cruscotto presente nel tuo veicolo e lo spazio disponibile. Sul mercato, troverai autoradio 2 DIN con dimensioni del display variabili che potrebbero non adattarsi al tuo veicolo a causa dei limiti di spazio. Pertanto, è consigliabile condurre una breve ricerca online, magari su Google, per determinare le dimensioni necessarie per l'autoradio 2 DIN adatta al tuo veicolo.

Design

Nella scelta di un'autoradio 2 DIN, l'aspetto del design può essere considerato relativamente meno importante. Tuttavia, come menzionato in precedenza, spesso è necessario acquistare una mascherina apposita, che incornicia l'autoradio, per garantire un adattamento perfetto alla plancia dell'auto. In alcune situazioni, potresti trovare in vendita autoradio 2 DIN già accompagnate dalla mascherina adatta al tuo veicolo. Tuttavia, il nostro suggerimento è sempre di acquistarle separatamente, in modo da avere la flessibilità di scegliere il modello di autoradio più adatto alle tue esigenze. Questo ti permetterà di prendere una decisione informata e personalizzata.

Display

Dopo aver stabilito le dimensioni necessarie per l'autoradio, puoi concentrarti su un altro aspetto cruciale: il display. In questo contesto, non ha molto senso focalizzarsi solo sulla diagonale del display (come ad esempio 7" o 10"), poiché la scelta dipenderà dalle dimensioni della plancia dell'auto.

Tuttavia, la valutazione più importante riguarda il tipo di pannello, la sua qualità e la risoluzione del display. Nelle autoradio, i pannelli utilizzati sono generalmente di tipo IPS LCD, poiché risultano più economici rispetto agli OLED.

Quello che conta maggiormente, tuttavia, è la risoluzione del display. Sfortunatamente, molte autoradio 2 DIN, soprattutto quelle più economiche, presentano pannelli con risoluzioni molto basse, spesso non raggiungendo nemmeno l'HD (1280 x 720 pixel). Il nostro consiglio è di optare per display con almeno risoluzione HD o, preferibilmente, Full HD, se desideri un prodotto di buona qualità che ti permetta di fruire agevolmente di tutti i contenuti. Tieni presente che le autoradio con risoluzione Full HD di solito appartengono a fasce di prezzo più elevate. L'ultimo aspetto da considerare è la presenza del sensore di luminosità. Se guidi spesso di sera o di notte, potrebbe essere opportuno considerare modelli dotati di questa caratteristica.

Processore, RAM e memoria interna

Quando si seleziona un'autoradio 2 DIN ricca di funzionalità e reattiva nell'esecuzione dei comandi, è importante tenere in considerazione il processore, la RAM e la memoria interna, che rappresentano i principali componenti interni. Un suggerimento importante è optare per un prodotto con specifiche in grado di garantire prestazioni solide in qualsiasi situazione. Dopotutto, non vorrai mai trovarti senza il navigatore quando ne hai bisogno, giusto?

Per quanto concerne il processore, di solito non vengono fornite informazioni dettagliate in quanto spesso si tratta di soluzioni progettate appositamente per questi prodotti. Quindi, i processori utilizzati sono diversi da quelli che troveresti, ad esempio, su smartphone o tablet. Di solito, i chip di Rockchip e MediaTek sono tra i più comuni. Tuttavia, la cosa importante da tenere in considerazione è il numero di core del processore, che dovrebbe essere almeno 4 (maggiore è il numero, migliore sarà la performance). Per quanto riguarda la RAM, consigliamo di considerare solo prodotti con almeno 4 GB di RAM, in quanto ciò ti permetterà di utilizzare diverse app contemporaneamente (come navigatore e servizi di streaming musicale) e di eseguire comandi con rapidità.

Infine, per quanto riguarda la memoria interna, una quantità di almeno 64 GB dovrebbe essere sufficiente per installare le app necessarie per l'uso in auto. Solitamente, queste autoradio offrono anche la possibilità di collegare chiavette USB, garantendo così la possibilità di espansione della memoria se necessario.

Semplicità di installazione

Non a caso, l'implementazione di un'autoradio nella vettura richiede montaggio ed installazione. Nonostante molti kit di vendita includano tutto il necessario per effettuare il montaggio in completa autonomia, un consiglio è di rivolgersi a personale specializzato così da evitare di doversi confrontare con qualcosa che potrebbe rivelarsi troppo complicato.

Potenza

Non bisogna mai sottovalutare che alla base di un suono pulito deve esserci un impianto audio di qualità: potenza di picco (potenza massima raggiungibile in un breve periodo di tempo) e RMS ( massima potenza emessa dal sistema) sono, infatti, due valori da tenere in considerazione per la scelta di un dispositivo di qualità.

Usabilità

Un elemento ulteriormente importante nella scelta di un'autoradio è sicuramente quello dell’usabilità. Sappiamo, infatti, che la presenza di un'autoradio a bordo auto è fondamentale per evitare distrazioni per il guidatore: un accessorio che richiede una minima interazione tra conducente e auto è sicuramente da prediligere.

Ingressi USB

Prima dell'acquisto, non dimentichiamo l'importanza degli ingressi USB per collegare smartphone, tablet e iPod, in alternativa al collegamento Bluetooth. La presenza di ingressi USB nella parte anteriore o posteriore dell’autoradio può infatti interferire sull'utilizzo del dispositivo. Per un acquisto ottimale è bene anche verificare che l’autoradio supporti i formati MP3, AAC e WMA utili per riprodurre la musica presente sullo smartphone. Un consiglio nella scelta dell’autoradio 2 DIN dotate di lettore cd è di preferire sempre un modello che dispone di un numero piuttosto alto di decibel, così da poter godere di una migliore riproduzione.

Bluetooth

Oltre alle caratteristiche appena citate, non possiamo che includere il Bluetooth: quest'ultimo può, infatti, rivelarsi indispensabile per il conducente per effettuare e ricevere chiamate in vivavoce mentre si è alla guida, ma anche per ascoltare musica in streaming dallo smartphone o dal lettore musicale.

GPS

Come accennato, non tutte le autoradio sono dotate di GPS ma, se si viaggia molto, potrebbe essere del tutto utile per evitare di dover effettuare la spesa di un navigatore. La sua integrazione nella radio, oltre ad occupare minore spazio sul cruscotto, offre il vantaggio di risparmiare denaro.