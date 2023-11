Migliori calze da neve per auto (novembre 2023)

In concomitanza dell'arrivo dei mesi più freddi, il dibattito sull'obbligo di utilizzare pneumatici invernali e sulla necessità di effettuare il cambio gomme, o addirittura di montare catene da neve, torna ad essere di grande rilevanza. In questa stagione, emerge un nuovo elemento da considerare con attenzione: le "calze da neve" per auto, conosciute anche come "autosock". Si tratta di dispositivi antiscivolo da applicare in determinate situazioni per consentire la circolazione su strade in cui è obbligatorio avere un dispositivo invernale.

Le calze da neve presentano notevoli differenze rispetto alle tradizionali catene da neve, sia dal punto di vista della costruzione che delle prestazioni, nonostante siano destinate a uno scopo simile. A partire dallo scorso anno sono diventate omologate anche per il nostro CdS, in seguito all'adeguamento normativo italiano alle direttive dell'Unione Europea in materia, ed è opportuno quindi fare chiarezza su cosa siano queste calze da neve, a cosa servano e in quali circostanze vada considerato il loro utilizzo sulle auto.

Calze da neve a cosa servono

Le calze da neve destinate agli pneumatici delle automobili rappresentano soluzioni “speciali”, realizzate in poliestere, che consentono ai veicoli di affrontare agevolmente strade innevate, equiparandosi quasi all'efficacia delle catene da neve. In altre parole, si tratta di dispositivi antiscivolo che offrono la possibilità a un'auto dotata di pneumatici estivi di circolare in condizioni invernali senza eccessivi problemi.

L'installazione delle calze da neve su un'automobile è un'operazione molto più semplice rispetto all'applicazione delle tradizionali catene (salvo rari modelli con installazione veloce, dal valore però molto elevato). Questa caratteristica ha suscitato un notevole interesse tra gli automobilisti. Tuttavia, la diffusione di tali dispositivi è stata limitata in Italia dalla mancanza di una normativa precisa che ne regolamentasse l'omologazione e l'utilizzo come alternativa alle catene da neve.

Quando vanno utilizzate le calze da neve

Le calze da neve rivestono un ruolo fondamentale nella sicurezza stradale durante la stagione autunnale e invernale, consentendo la percorrenza di strade innevate con un notevole riduzione dei rischi. Come le catene da neve, avere a disposizione e saper installare le calze da neve, quando necessario, è una pratica obbligatoria in alcune regioni italiane durante i mesi freddi al fine di garantire una circolazione sicura.

In Italia, in determinate tratti stradali, è obbligatorio utilizzare pneumatici invernali o soluzioni "all season" per affrontare condizioni di neve o ghiaccio. La normativa prevede la possibilità di sostituire gli pneumatici invernali con mezzi antiscivolo, come le catene da neve, e, come recentemente stabilito, anche le calze da neve (a patto che siano omologate).

Il percorso di omologazione delle calze da neve è stato caratterizzato da complessità normative. Le prime soluzioni commerciali di questo genere risalgono a circa due decenni fa. L'azienda norvegese Autosock Operations è stata tra le prime a lanciare sul mercato calze da neve, facendo il loro debutto nel lontano 2003. Seguendo le direttive dell'Unione Europea, l'Italia ha autorizzato l'utilizzo delle calze da neve a partire dal 2022. Di fatto, il nuovo quadro normativo equipara il funzionamento di calze e catene da neve.

L'approvazione per l'uso stradale delle calze da neve per automobili è stata resa possibile grazie all'omologazione UNI EN 16662-1:2020, che diversi modelli sul mercato hanno già ottenuto in passato. Per conseguire questa omologazione, le calze da neve devono superare una serie di rigorosi test, analoghi a quelli a cui sono sottoposte le catene da neve. I dispositivi che riceveranno l'omologazione potranno essere utilizzati sulle strade soggette all'obbligo di catene da neve o pneumatici invernali.

Differenze rispetto alle catene da neve

Le calze da neve, sebbene abbiano lo stesso obiettivo delle catene, presentano delle caratteristiche uniche che le distinguono in modo significativo da queste ultime. Come precedentemente menzionato, le calze da neve per automobili sono realizzate in poliestere, un materiale che consente una maggiore sicurezza nella guida su strade innevate rispetto agli pneumatici estivi. Tuttavia, va notato che il poliestere è più suscettibile all'usura, rendendo le calze da neve meno durevoli rispetto alle catene da neve.

L'usura delle calze da neve si accentua quando il veicolo su cui sono montate deve affrontare tratti stradali parzialmente innevati. Di conseguenza, gli automobilisti devono essere consapevoli della necessità di sostituire le calze da neve con maggiore frequenza rispetto alle catene.

Oltre al prezzo e alla facilità di installazione, un altro aspetto a favore delle calze da neve è la possibilità di utilizzarle anche a bordo di quelle vetture definite come “non catenabili” a causa dello spazio ridotto nel passaruota.

Come segliere le calze da neve

Selezionare le calze da neve per auto più adatte alle proprie esigenze può essere una sfida, soprattutto per coloro che non hanno familiarità con il tema. Tuttavia, esistono alcune considerazioni chiave da tenere a mente per individuare il modello più idoneo.

Dimensioni e compatibilità

Innanzitutto, la scelta delle calze da neve per auto di adeguate dimensioni riveste un'importanza fondamentale. Esistono diverse varianti di calze da neve, progettate per adattarsi a ruote di dimensioni variabili. Pertanto, è essenziale effettuare una precisa misurazione delle ruote del proprio veicolo e selezionare le calze da neve in base a tali misure.

Per verificare la compatibilità delle calze da neve con la propria auto, è consigliabile verificare la dotazione installata sulla propria auto e, conseguentemente, il libretto di istruzioni delle calze da neve.

Materiali utilizzati

Una delle considerazioni chiave da tenere in mente riguarda i materiali impiegati nella fabbricazione delle calze da neve per auto. Le calze da neve sono comunemente realizzate in poliestere o altri materiali sintetici resistenti, ma è cruciale assicurarsi che siano realizzate con materiali di alta qualità e che offrano resistenza alle condizioni atmosferiche avverse.

Inoltre, è essenziale verificarne la presenza di cinghie o fasce elastiche robuste e resistenti, capaci di garantire un'efficace aderenza alla ruota.

Facilità di installazione

Un altro aspetto di notevole importanza è la semplicità del montaggio delle calze da neve per auto. Alcuni modelli risultano estremamente agevoli da installare, richiedendo solo pochi minuti, mentre altri possono risultare più complessi e richiedere un maggiore impegno di tempo.

Omologazione

Anche se può sembrare superfluo dirlo, è necessario che il prodotto sia omologato seguendo la normativa UNI EN 16662-1:2020 onde evitare spiacevoli contravvenzioni in caso di controllo.

Prezzo

Infine, il prezzo rappresenta un criterio da considerare attentamente quando si scelgono le calze da neve per auto. Esistono diverse opzioni con un ampio range di prezzi, ed è essenziale selezionare un modello in linea con le proprie necessità e il proprio budget. Tuttavia, è importante sottolineare che un costo più elevato non sempre corrisponde necessariamente a una migliore qualità. Di conseguenza, è opportuno condurre una ricerca accurata al fine di individuare il modello più idoneo alle proprie esigenze a un prezzo ragionevole.