Migliori catene da neve (dicembre 2023)

L'inverno è una stagione in cui il clima può essere particolarmente insidioso per gli automobilisti; neve, ghiaccio e strade innevate possono rendere la guida difficile e pericolosa. Per affrontare queste condizioni, è importante avere a bordo l'equipaggiamento giusto.

In commercio esistono tante soluzioni, dalle gomme invernali fino alle calze da neve, passando naturalmente per le catene da neve oggetto di questa guida. In Italia, è obbligatorio avere dotazioni invernali dal 15 novembre al 15 aprile, su determinate tipologie di strade, come autostrade, strade extraurbane principali e strade provinciali.

Indipendentemente dall'obbligo, è sempre consigliabile montare le catene da neve in presenza di neve o ghiaccio sulla strada, se non si ha la giusta sicurezza alla guida. Le catene da neve migliorano la trazione e la frenata dell'auto, rendendola più sicura da guidare in condizioni invernali. Vale la pena ricordare, però, che le catene da neve non sostituiscono le gomme invernali, dal momento che svolgono un lavoro completamente differente.

Le gomme invernali assicurano una tenuta corretta in occasione dei climi più rigidi, freddi e piovosi; le catene e calze da neve, invece, sono da utilizzare quando sulla strada è già presente uno strato di neve o ghiaccio, così da non rovinare la propria auto, guidare in sicurezza e non danneggiare il manto stradale. Coloro che vivono però nelle località più calde e si spostano solo di rado in montagna possono optare per gomme estive o quattro stagioni da utilizzare in abbinamento ad un set di catene, qualora si presentasse un pericolo inaspettato.

I nostri consigli? Prima di affrontare una situazione di guida invernale, come ad esempio durante una forte nevicata o al buio, è fondamentale essere preparati. Pertanto, è consigliabile montare con calma le catene da neve sulle ruote (di trazione) del veicolo prescelto e verificare che siano correttamente adattate agli pneumatici. Inoltre, è utile esercitarsi nel montaggio in condizioni ottimali. In caso di emergenza, è preferibile posizionarsi fuori dalla carreggiata, possibilmente in un luogo asciutto, e assicurarsi che il veicolo sia in posizione orizzontale. Non dimenticate di indossare un giubbotto ad alta visibilità omologato.

Se si utilizzano catene tradizionali, è importante fermarsi dopo aver percorso circa 50 metri per verificarne la tensione. Questo non è necessario se si usano catene da neve autotensionanti. Durante la guida con le catene montate, è essenziale mantenere una velocità inferiore a 50 km/h, evitare manovre brusche e ridurre i cambi di marcia. Evitate curve a velocità eccessiva, sorpassi rischiosi, accelerazioni improvvise e frenate brusche. Se il veicolo dispone di modalità specifiche per la guida su neve, è preferibile attivarle. Utilizzate anche il freno motore e considerate la possibilità di partire in seconda marcia per evitare lo slittamento.

Prima di procedere, ricordiamo sempre di verificare sul libretto della vostra auto se le gomme sono catenabili e, in caso, di controllare le misure compatibili con il vostro set di cerchioni onde evitare spiacevoli situazioni.

Come scegliere le catene da neve

Le catene da neve sono dispositivi progettati per essere montati sulle ruote motrici dell'automobile al fine di migliorare l'aderenza su strade ghiacciate o innevate. Queste catene consentono agli pneumatici su cui vengono installate di mantenere una migliore presa su tratti di strada resi scivolosi dalle precipitazioni nevose o dal ghiaccio, garantendo un'esperienza di guida più sicura e il controllo del veicolo.

Per determinare se la vostra auto è idonea all'uso delle catene da neve, è consigliabile consultare il libretto d'uso e manutenzione del veicolo o chiedere il parere di un meccanico di fiducia.

Poiché esistono diverse tipologie di veicoli con cerchi di dimensioni variabili, è importante tenere conto delle dimensioni dei cerchi al momento di scegliere le catene da neve. In generale, è possibile utilizzare catene da neve su vetture con ruote di diametro compreso tra 13'' e 17'', mentre su veicoli con cerchi di diametro superiore potrebbe essere necessario optare per catene più sottili e con un sistema di fissaggio esterno. Tuttavia, prima di procedere all'acquisto, è sempre consigliabile consultare il libretto d'uso e manutenzione del proprio veicolo.

Sul mercato sono disponibili catene da neve universali, che possono essere utilizzate con una vasta gamma di pneumatici con larghezza compresa tra 165 mm e 285 mm. Tuttavia, è importante fare attenzione a non scegliere le catene basandosi unicamente sul prezzo, ma considerare anche la qualità dei materiali impiegati nella loro costruzione.

Come accennato in precedenza, è essenziale optare per catene da neve omologate per garantire un'aderenza ottimale. Per automobili e veicoli commerciali fino a 3,5 tonnellate, le catene da neve omologate sono contrassegnate dal simbolo "UNI 11313" o dal simbolo "O-Norm V-5117". L'adesivo di omologazione deve essere visibile sulla catena da neve, in modo da agevolare eventuali controlli da parte delle autorità. Tutti i modelli menzionati in questa guida sono omologati.

In commercio sono disponibili diversi modelli di catene da neve. Le più comuni sono forma di "Y", sono un modello standard, e vengono utilizzate raramente a causa della loro complessità di installazione. Le catene a forma di rombo sono invece le più classiche e comuni sul mercato. Le catene a forma di "Y" sono generalmente economiche, con prezzi inferiori ai 30-40 euro, mentre le catene a forma di rombo possono costare anche più di 80 euro.

Infine, le catene a ragno rappresentano la soluzione più semplice da montare in assoluto. Si fissano esternamente direttamente sul cerchio del pneumatico e sono compatibili anche con vetture considerate "non catenabili". Tuttavia, il loro prezzo è significativamente più alto, generalmente variando tra 150 e oltre 500 euro.