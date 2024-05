Migliori seggiolini auto (maggio 2024)

Scegliere il migliore seggiolino auto è un compito arduo, complice la vasta gamma di modelli disponibili e le molteplici indicazioni normative che possono risultare intricate per molti genitori. La priorità assoluta rimane sempre la sicurezza dei piccoli passeggeri: sebbene i sedili auto standard siano progettati per garantire la protezione dei bambini dai 12 anni in su, è essenziale dotarsi di seggiolini specifici per le diverse fasce d'età al di sotto di questo limite.

Cosa dice il Codice della Strada

Nel linguaggio comune, quando si parla di "seggiolino" ci si riferisce genericamente a ciò che la legge definisce come "sistema di ritenuta per bambini" (SRB). Tuttavia, è importante precisare che il seggiolino è solo uno dei tre tipi di sistemi di ritenuta utilizzabili, insieme al rialzo o allzatina per bambini più grandi e all'"ovetto" o "navicella" per neonati.

Secondo l'articolo 172 del Codice della strada, i bambini con un'altezza inferiore a 1,5 metri devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini adeguato al loro peso e omologato.

La legge stabilisce quindi tre principi fondamentali:

altezza del bambino omologazione del sistema di ritenuta peso del bambino

Il punto di riferimento principale è l'altezza, con il valore limite di 150 centimetri: al di sotto di questa misura, è obbligatorio utilizzare un sistema di ritenuta per bambini; mentre dai 1,5 metri in su, si possono usare le normali cinture di sicurezza. Va precisato che la normativa si riferisce ai "minori" quando menziona i "bambini", come chiarito in alcuni documenti applicativi.

Dove va installato il seggiolino

Oltre ai principi generici riguardanti altezza, peso e omologazione del dispositivo, il Codice della strada stabilisce una regola chiara: i bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino rivolto all'indietro su un sedile passeggeri protetto da un airbag frontale, a meno che l'airbag stesso non sia stato disattivato. Questa precauzione è fondamentale perché la vicinanza dello schienale alla plancia può causare lesioni gravi o mortali in caso di esplosione dell'airbag, evento che può verificarsi anche se la vettura è ferma con il motore acceso e viene colpita frontalmente da un altro veicolo.

Al di là di questa regola specifica, la legge non vieta altre posizioni per il trasporto dei bambini (anche se il produttore del dispositivo potrebbe sconsigliarne alcune). È quindi consigliabile leggere attentamente le istruzioni per l'uso fornite con il prodotto al fine di garantire la massima sicurezza durante il trasporto dei bambini in auto.

Le sanzioni

Le sanzioni per il trasporto di bambini in auto senza seggiolino o con un seggiolino non adeguato sono ben definite dalla normativa. In caso di trasporto senza seggiolino, con un seggiolino inefficiente (ad esempio, con una fibbia rotta), non adeguato al peso del bambino, non omologato o privo di sistema antiabbandono, la multa parte da 83 euro fino ad un massimo di oltre 300.

Inoltre, la legge prevede la decurtazione di cinque punti dalla patente del conducente in caso di violazione. Se si verifica una seconda violazione in due anni, la patente può essere sospesa per un periodo che va da 15 giorni a due mesi. Tuttavia, queste ultime due sanzioni si applicano solo se il conducente è l'unico adulto a bordo dell'auto.

Nel caso in cui ci sia un secondo adulto presente in auto, responsabile della sorveglianza del minore, sarà lui a rispondere della violazione senza subire la perdita di punti o la sospensione della patente. Questo aspetto della normativa mira a garantire che la responsabilità ricada su chi è effettivamente incaricato della sicurezza del bambino durante il viaggio in auto.

Seggiolino auto, le normative da rispettare

Per poter trasportare un bambino in auto è necessario, come accennato, ad avere un supporto omologato. Al momento ci sono due normative da tenere a mente che differiscono però in maniera importante.

I seggiolini auto vengono classificati sia in base al peso che all'altezza del bambino; è importante conoscere entrambe le normative vigenti per garantire la scelta del seggiolino più adatto alle esigenze del bambino.

Seggiolini auto omologati ECE R44 (normativa in base al peso)

Gruppo 0: navicelle o ovetti per bambini dagli 0 ai 10 kg

Gruppo 0+ : ovetti o seggiolini auto per bambini dagli 0 ai 13 kg

Gruppo 1: seggiolini auto per bambini dai 9 e i 18 kg

Gruppo 2: seggiolini auto per bambini dai 15 ai 25 kg

Gruppo 3: seggiolini auto per bambini dai 22 ai 36 kg

Seggiolini auto omologati ECE R44 multigruppo

Gruppo 0+/1: seggiolini auto per bambini dagli 0 ai 18 kg

Gruppo 2/3: seggiolini auto per bambini dai 15 ai 36 kg

Gruppo 1/2/3: seggiolini auto per bambini dai 9 ai 36 kg

Gruppo 0+/1/2/3: sseggiolini auto per bambini dagli 0 ai 36 kg

Seggiolini auto omologati ECE 129 (normativa in base all'altezza)

Ovetti per bambini dai 40 agli 87 cm: equiparabili al gruppo 0+

Seggiolini auto per bambini dai 40 ai 105 cm: equiparabili a quelli del gruppo 0+/1

Seggiolini auto per bambini dai 40 ai 125 cm: equiparabili a quelli del gruppo 0/1/2

Seggiolini auto per bambini dai 76 ai 150 cm: equiparabili al gruppo 1/2/3

Seggiolini auto per bambini dai 100 ai 150 cm: equiparabili a quelli del gruppo 2/3

Seggiolini auto per bambini dai 40 ai 150 cm: equiparabili al gruppo 0+/1/2/3

Rialzo seggiolino auto senza schienale a partire dai 125 cm da usare con le cinture dell’auto dei sedili posteriori

Dispositivo anti abbandono

Un dispositivo anti abbandono è un dispositivo progettato per prevenire incidenti tragici dovuti all'abbandono involontario di un bambino in un'auto. Questi dispositivi sono concepiti per rilevare la presenza di un bambino nel seggiolino auto e avvisare i genitori o i caregiver nel caso in cui il bambino venga lasciato accidentalmente in auto.

Il dispositivo anti abbandono è particolarmente importante durante le giornate calde, quando la temperatura all'interno dell'auto può aumentare rapidamente, mettendo a rischio la vita del bambino. Anche se l'abbandono involontario del bambino in auto può accadere per vari motivi, come distrazioni o cambiamenti nella routine quotidiana, i dispositivi anti abbandono sono progettati per ridurre al minimo il rischio di tali tragedie.

I dispositivi anti abbandono devono rispettare determinati requisiti per essere efficaci e conformi alla normativa. Alcuni di questi requisiti includono:

rilevamento accurato della presenza del bambino nel seggiolino: Il dispositivo deve essere in grado di rilevare la presenza del bambino nel seggiolino in modo accurato e affidabile, evitando falsi allarmi

sistema di avviso: Il dispositivo deve essere in grado di avvisare i genitori o i caregiver nel caso in cui il bambino venga lasciato accidentalmente in auto. Gli avvisi possono essere visivi, acustici o attraverso dispositivi mobili come gli smartphone

conformità alla normativa: Il dispositivo deve essere conforme alle normative e ai regolamenti locali e internazionali sulla sicurezza dei bambini in auto

facilità d'uso: Il dispositivo deve essere facile da installare e utilizzare, garantendo che i genitori possano attivarlo e disattivarlo senza difficoltà

affidabilità: Il dispositivo deve essere affidabile nel funzionamento, garantendo che sia attivo quando necessario e che non si verifichino malfunzionamenti o guasti che potrebbero mettere a rischio la sicurezza del bambino

I dispositivi anti abbandono sono uno strumento importante per proteggere i bambini e prevenire tragedie evitabili. Prestare attenzione alla scelta e all'utilizzo corretto di tali dispositivi può contribuire a garantire la sicurezza dei bambini durante i viaggi in auto.

Seggiolino auto, le normative future

A partire dal mese di settembre del 2024, le case produttrici saranno obbligate a vendere esclusivamente seggiolini auto omologati secondo la normativa ECE R129, che si basa sull'altezza del bambino anziché sul peso. Questa normativa introduce standard di sicurezza più avanzati e mira a migliorare la protezione dei piccoli passeggeri durante i viaggi in auto.

Tuttavia, è importante sottolineare che tutti i seggiolini auto già acquistati prima di tale data e omologati secondo la normativa ECE R44 (che si basa sul peso del bambino) potranno continuare ad essere utilizzati e circolare senza limiti o sanzioni.

Come scegliere i seggiolini per auto

Appurate le serie di normative da rispettare, è bene comprendere quali siano gli aspetti da seguire prima di acquistare un seggiolino per auto e soprattutto quali siano gli elementi chiave da considerare.

ISOFIX cos'è e quando conviene

Negli ultimi anni, i genitori si sono trovati di fronte a un'ampia gamma di opzioni quando si tratta di scegliere il seggiolino auto giusto per i propri piccoli passeggeri. Tra i vari sistemi di fissaggio disponibili sul mercato, uno spicca per la sua praticità e affidabilità: l'ISOFIX.

I seggiolini auto dotati di attacchi ISOFIX offrono una soluzione più sicura e semplice per il montaggio, rispetto ai tradizionali sistemi di fissaggio con le cinture di sicurezza. Questi seggiolini possono essere facilmente montati su tutte le auto prodotte dopo il 2006, grazie alla presenza di speciali ancoraggi Isofix integrate negli schienali dei sedili.

La caratteristica chiave di questo sistema è la base ISOFIX, alla quale il seggiolino è saldamente agganciato. Questa base si collega allo schienale dell'auto attraverso un connettore dedicato, garantendo una stabilità eccezionale durante il viaggio. Rispetto al montaggio tramite cinture di sicurezza, notoriamente soggetto a errori di fissaggio, l'ISOFIX offre una maggiore sicurezza e una minore possibilità di errore.

Inoltre, con il sistema ISOFIX è possibile utilizzare anche il Top Tether, un ulteriore dispositivo che consente di ancorare il seggiolino auto al retro dello schienale o al portabagagli dell'auto tramite una cinghia supplementare. Questo ulteriore livello di sicurezza contribuisce a garantire una protezione ottimale per il bambino durante il trasporto.

Tuttavia, va notato che i seggiolini auto con base ISOFIX possono richiedere leggermente più spazio rispetto alle controparti senza questo sistema di fissaggio.

Alternative all'ISOFIX

I seggiolini universali e semi-universali sono due categorie di seggiolini auto progettati per adattarsi a una vasta gamma di veicoli. Ecco cosa significano entrambi i termini:

i seggiolini universali sono progettati per essere compatibili con la maggior parte dei veicoli sul mercato. Questi seggiolini di solito utilizzano le cinture di sicurezza dell'auto per fissarsi al sedile e per tenere saldamente il bambino al suo interno. Poiché utilizzano le cinture di sicurezza standard dell'auto, possono essere installati in qualsiasi veicolo dotato di tali cinture. Tuttavia, è importante notare che la loro compatibilità può variare leggermente da un veicolo all'altro

i seggiolini semi-universali sono progettati per adattarsi a una gamma più ampia di veicoli rispetto ai seggiolini universali. Questi seggiolini spesso utilizzano una combinazione di sistemi di fissaggio, come le cinture di sicurezza dell'auto e il sistema ISOFIX, per offrire una maggiore flessibilità nell'installazione. Possono avere caratteristiche regolabili o dispositivi di ancoraggio aggiuntivi che consentono loro di adattarsi meglio alla varietà di sedili e veicoli disponibili sul mercato. Tuttavia, non sono garantiti per essere compatibili con ogni veicolo e potrebbero richiedere una maggiore attenzione durante l'installazione per assicurare una corretta sicurezza del bambino

Seggiolino evolutivo o standard

In genere, il dibattito principale si concentra sulla scelta tra seggiolini auto evolutivi, concepiti per accompagnare il bambino dalla nascita fino ai 12 anni, o su prodotti mirati a fasce di età specifiche, da sostituire man mano che il bambino cresce. Questa decisione è strettamente personale e dipende dalle esigenze e preferenze dei genitori.

Mentre i seggiolini auto evolutivi offrono la continuità di standard di sicurezza per tutte le età, i seggiolini specifici per fasce d'età possono offrire una seduta più comoda e adatta alle esigenze dei bambini più grandi. Tuttavia, è importante considerare attentamente le raccomandazioni dei gruppi di appartenenza dei seggiolini auto e valutare attentamente le descrizioni fornite dai produttori al fine di effettuare una scelta informata e sicura per i propri figli.

Seggiolino auto e cinture

Il controllo delle cinture è cruciale per garantire la sicurezza e il comfort del bambino durante i viaggi in auto. Alcuni modelli di seggiolini possono presentare cinture che si arricciano continuamente, causando disagio sia per il bambino che per i genitori. Pertanto, è consigliabile optare per seggiolini con cinture larghe e robuste, che tendono a restare più stabili e a evitare l'arricciamento.

Seggiolino auto e inclinazione

Se il seggiolino è dotato di un sistema che consenta di inclinarlo in posizione quasi orizzontale per permettere al bambino di riposare comodamente durante i viaggi è sicuramente consigliabile. Questo è particolarmente importante per i seggiolini dei gruppi 0 e 1, progettati per bambini fino a 18 kg di peso.

Un'altra caratteristica da tenere in considerazione è la possibilità di bloccare la testa del bambino durante i sonnellini a bordo. I bambini tendono a muoversi durante il sonno, e avere un sistema che stabilizzi la testa del bambino può contribuire a garantire un sonno più tranquillo e sicuro.