Teli antigrandine auto | I migliori del 2021

Temporali fuori stagione e forti grandinate sono sempre più frequenti nel nostro Paese: proteggere la propria vettura dalle intemperie è dunque fondamentale per evitare che la carrozzeria venga accidentalmente danneggiata. Ammaccature causate dalla grandine potrebbero infatti richiedere l’intervento di uno specialista, con conseguenti spese di riparazione a carico dell’utente.

In alcuni casi ci si trova impossibilitati a parcheggiare la vettura in luoghi coperti e proteggerla con un telo adeguato potrebbe essere una soluzione valida per evitare che carrozzeria e cristalli si danneggino.

In questa guida abbiamo selezionato per voi i migliori teli antigrandine per auto presenti su Amazon, cosi da evitare di dover pagare un conto salato dal carrozziere. Nella scelta, abbiamo tenuto in considerazione sia la qualità dei prodotti che la garanzia clienti messa a disposizione degli utenti da Amazon.

I migliori teli antigrandine per auto

Telo per parabrezza

Il telo per parabrezza è sicuramente uno degli accessori auto essenziali in diverse stagioni dell’anno per poter proteggere al meglio la vettura. Può essere utilizzato sia per proteggere l’auto dai raggi UV nelle calde estati, cosi da ridurre la temperatura interna dell’auto, che come protezione antigelo nei mesi invernali. Tre piccoli magneti cuciti all’interno della protezione mantengono il telo fermo mentre le apposite alette laterali permettono di fermarlo nelle portiere.

Tuttavia, la superficie impermeabile garantisce che tutta la neve depositata sulla superficie esterna possa essere rimossa facilmente. Disponibile nella dimensione standard di 183 x 116 cm e dimensione grande da 193 x 126cm.

Telo antigrandine per auto

In questa guida non potevamo non includere uno degli accessori diventati tra i più ricercati dagli utenti. Il telo antigrandine per auto Walser è adatto a tutti coloro che parcheggiano la propria vettura in aree di parcheggio aperte e non protette grazie alla sua elevata protezione per grandine, neve e ghiaccio. Il prodotto da noi selezionato ha una dimensione di 425 x 162, 5 x 117, 5 cm e può essere utilizzato per differenti tipologie di auto. A caratterizzare il prodotto è la sua struttura costituita da uno strato di morbida schiuma, un tessuto superiore impermeabile e da un innovativo rivestimento che protegge la vernice del veicolo.

Telo antigrandine Lampa

Il telo antigrandine Lampa si caratterizza per la sua composizione in Etilene Vinil Acetato con fodera interna che copre e protegge da eventi atmosferici e chicchi di grandine. Per un’adeguata installazione, le due cinghie sottoscocca sono fondamentali per fissare il copriauto e permettergli di resistere ad eventuali raffiche di vento che potrebbero far volare il telo.

Telo protettivo AmazonBasics

Se siete alla ricerca di una protezione efficiente ma economica, il telo protettivo AmazonBasics può fare al vostro caso. Perfetto non sono per uso in ambienti interni ma anche esterni, questo telo copriauto offre infatti la massima protezione anche per un veicolo parcheggiato all’aperto. Realizzato in polietilene ed un film in alluminio e cotone, questo accessorio è adatto a protegge la vettura da polvere, sporco, pioggia, neve, ghiaccio, oltre che dai dannosi raggi UV che possono far sì che gli interni dell’auto si scoloriscano e che le superfici si deteriorino. Tuttavia, la presenza di una striscia elastica cucita sulla parte anteriore e posteriore del telo assicura un’aderenza perfetta al veicolo; resa ancora più efficiente dalle cinghie di fissaggio con fibbie regolabili che garantiscono un posizionamento sicuro anche nelle giornate con forti raffiche di vento.

Telo antigrandine Goodyear

Il telo antigrandine Goodyear protegge l’auto attutendo ed assorbendo gli impatti della grandine sulla carrozzeria. A garantire un’adeguata resistenza e protezione sono la sua composizione in tessuto antigraffio presente all’interno ed il rivestimento esterno in robusto film di alluminio. Decisamente importante la presenza di un’imbottitura di 6 mm in poliuretano anti-impatto e morbidissimo tessuto non tessuto antigraffio. Il telo realizzato da Goodyear è inoltre dotato di 2 cinghie regolabili in nylon utili per il fissaggio, accompagnate da ganci anteriori e posteriori per il fissaggio sotto-paraurti con funzione antivento. Il prodotto può essere utilizzato anche per riparare la vettura da neve, ghiaccio e pioggia. Misure del prodotto di 406x165x119 cm.

Telo antigrandine Ronin

Il telo antigrandine Ronin è un prodotto realizzato con materiali di alta qualità e grazie alla speciale schiuma spessa 4mm ad alta densità Foamy assicura un’adeguata protezione per le parti più delicate della carrozzeria dell’auto. Semplice e veloce da installare anche grazie al bordo elasticizzato, mentre per il fissaggio cinghie e fibbie permettono al telo di rimanere fermo in caso di vento. Il telo, con dimensioni 480x177x119 AH2, è ideale per tutte le stagioni grazie alla protezione UV.

Come scegliere i migliori teli antigrandine per auto

Essere in possesso di adeguate protezioni, progettate e realizzate per i veicoli, permette inevitabilmente di evitare ingenti danni causati da eventi naturali come violente grandinate. Senza dubbio, nel momento in cui decidete di acquistare un telo protettivo antigrandine per la vostra vettura è fondamentale scegliere prodotti realizzati con materiali che, oltre ad essere di ottima qualità, abbiano una composizione ideale per attutire gli impatti della grandine. Vi consigliamo dunque di scegliere un telo fabbricato con imbottiture di Etilene Vinil Acetato o con materiali multistrato così che possano garantire un’adeguata protezione. Non a caso, questi materiali attutiscono al meglio gli impatti e proteggono anche da agenti esterni come smog e raggi solari. Se imbottiti, infatti, garantiscono una protezione massima.