Ci siamo, AAWireless e Carlinkit non sono più gli unici brand a commercializzare adattatori per trasformare Android Auto nella versione Wireless, ovvero senza cavo. Se nei giorni scorsi abbiamo assistito all’arrivo di Ottocast, ora siamo lieti di constatare che anche Motorola ha finalmente deciso di commercializzare la sua proposta anche in Italia con un lancio, quasi in sordina, su Amazon.

Per chi non sapesse il funzionamento, Motorola MA1 è un adattatore che si collega direttamente alla porta USB della vostra auto e permette, con pochissimi passi, di associare lo smartphone Android ad Android Auto utilizzando una connessione wireless. Motorola MA1 utilizza un connettore USB-A, pertanto le auto più recenti dotate di USB-C necessitano di un adattatore come suggerito da Amazon stessa.

Generalmente la maggior parte dei veicoli, se non tutti, funziona senza problemi con adattatori di questo tipo; è possibile che sia una piccola incompatibilità su alcuni specifici abbinamenti ma al momento non abbiamo una lista da parte di Motorola. MA1 opera sotto licenza di Google, pertanto la sua compatibilità dovrebbe essere ai vertici della categoria ed è lecito attendere aggiornamenti continui in tal senso. In ogni caso, nelle prossime settimane sarà disponibile la recensione sulle nostre pagine.

Come accennato nel precedente paragrafo, Motorola MA1 è compatibile esclusivamente con Android Auto, pertanto, se avete un iPhone e utilizzate CarPlay dovrete necessariamente orientarvi su altri adattatori, come quelli indicati in questa guida.

Motorola MA01 è disponibile su Amazon a questo indirizzo ad un prezzo di circa 90 euro, un valore allineato alle soluzioni rivali.