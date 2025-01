Nuova Ztl nel cuore di Milano: i dettagli

Addio ai carspotters milanesi. Il Comune attiverà a fine gennaio o inizio febbraio la nuova Zona a traffico limitato "Quadrilatero della moda", con l'obiettivo di ridurre traffico e inquinamento nel centro città. Il sindaco Giuseppe Sala ha annunciato un periodo di prova di due mesi senza multe, seguito dall'applicazione di sanzioni di 83 euro più spese di notifica per i trasgressori (95 euro totali).

La Ztl sarà attiva 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, in vie come Monte Napoleone, Manzoni e della Spiga. Contrariamente a quanto ipotizzato in precedenza, non sarà concessa alcuna tolleranza di 15 minuti per il parcheggio o per accompagnare passeggeri, in seguito al parere negativo del Ministero delle Infrastrutture.

Saranno ammessi, previa registrazione, residenti e domiciliati autorizzati alla sosta sulle strisce blu, proprietari di box o posti auto nella Ztl, e chi ha prenotato un posto nelle autorimesse presenti. Potranno entrare anche i mezzi di servizio di imprese di manutenzione, artigiani e impiantisti occasionali (fino a 50 ingressi l'anno), nonché veicoli di enti che offrono pronto soccorso e assistenza sociosanitaria gratuita. Deroghe sono previste anche per i veicoli a supporto di eventi della moda, auto dirette agli alberghi, taxi e NCC.

Joshi Milestoner via Unsplash

La Ztl Quadrilatero sarà delimitata dalle vie Manzoni, Senato, San Damiano, Cino del Duca e corso Monforte. Confina con la Ztl di corso Europa (in fase di lavorazione per la futura M4) e con l'area pedonale che comprende la Galleria, corso Vittorio Emanuele e le piazze San Babila, Duomo e San Fedele.

È importante prestare attenzione ai confini tra le diverse zone a traffico limitato, considerando anche la presenza di cantieri e corsie ciclabili. Per quanto riguarda i veicoli a due ruote, moto, scooter e ciclomotori potranno continuare ad accedere al Quadrilatero almeno fino a febbraio 2026. Dopo tale data, il Comune valuterà eventuali modifiche alla regolamentazione.