Nuovi scooter elettrici WoW! arriveranno in autunno

La startup tutta italiana che produce scooter elettrici è pronta a tornare in gioco. Grazie al riavvio della produzione presto arriveranno i nuovi scooter elettrici WoW! I veicoli a due ruote che debutteranno in Europa, compresa quindi l’Italia, saranno il Model 4 (L1e – ciclomotore) e il Model 6 (L3e – motociclo). Gli scooter elettrici saranno disponibili sul mercato tra non molto. Infatti, il loro arrivo è previsto nel corso del prossimo autunno. La startup lombarda, per garantire la produzione dei primi due scooter elettrici – che hanno ottenuto l’omologazione Euro 5 – ha dovuto effettuare un aumento del capitale.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, lo scooter Model 4 sarà equipaggiato da un motore elettrico da 3,9 kW. Inoltre, grazie alla presenza delle batterie da 3 kWh, sarà garantita un’autonomia di poco meno di 107 Km. Non mancheranno accumulatori sia da 2,2 kWh che da 3,4 kWh. Ovviamente, considerata l’omologazione dello scooter elettrico WoW!, il veicolo a due ruote potrà raggiungere una velocità massima pari a 45 Km/h. Caratteristiche leggermente differenti per lo scooter Model 6. In questo caso, sarà presente un motore elettrico da 4,73 Kw e avrà un’autonomia di circa 100 Km con batterie da 3 kWh. Per quanto riguarda invece la velocità massima, si potranno raggiungere gli 85 km/h.

I due scooter elettrici avranno tempi di ricarica differenti. Il Model 4 – per essere ricaricato al 100% – avrà bisogno dalle 3 alle 4 ore. Invece per ricaricare al 100% Model 6 saranno necessarie dalle 4 alle 5 ore. Le batterie dei due scooter si trovano ai lati della sella e possono essere rimosse dopo aver aperto e sollevato la seduta. Per quanto riguarda invece il peso in ordine di marcia di Model 4 e di Model 6 è di 93 Kg per il primo e 95 Kg per il secondo. Ciò che accomuna i due scooter WoW! è la presenza di luci full-LED, oltre alle ruote di 16 pollici. Entrambi hanno inoltre un vano caschi – con apertura elettronica – della capacità di circa 55 litri e hanno la retromarcia. Sia Model 4 che Model 6 hanno una lunghezza pari a 2077,20 mm, un’altezza di 1167,65 mm (1302,85 specchietti inclusi) e una larghezza di 725, 42 mm. Per quanto riguarda i prezzi, Model 4 sarà disponibile sul mercato a 3.750,00 euro (con batterie da 2,2 kWh). Invece Model 6 (con batterie da 3,0 kWh) avrà un costo di 4.790,00 euro.