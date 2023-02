Range Rover ha appena svelato la prossima generazione del SUV Velar, caratterizzato da un design pulito e minimalista, ma anche da tanto lusso, comfort e tecnologia integrata: le novità relative al nuovo SUV britannico già ordinabile ad una cifra a partire da 71.100 € sono tantissime, andiamo scoprirne alcune insieme.

Il colpo d’occhio della nuova Range Rover Velar è veramente affascinante: il design esterno riprende quanto già visto sull’ultima generazione di Range Rover Sport, con linee pulite, una carrozzeria con pochi sbalzi – anche le maniglie delle portiere sono integrate. Il design è caratterizzato da proporzioni equilibrate su dimensioni importanti, una combinazione ulteriormente impreziosita da dettagli che mischiano tecnologia e linea come i nuovi gruppi ottici a LED Pixel LED9 e le nuove luci diurne Signature per non vuole rinunciare a farsi riconoscere in ogni momento. Il posteriore è caratterizzato da uno sbalzo importante che aiuta a equilibrare le proporzioni dell’auto, e il tutto è completato al meglio da un impianto di scarico dal look pulito ed elegante.

All’interno, come anticipato, la tecnologia abbonda: Range Rover Velar può vantare un nuovo display touchscreen da 11.4 pollici integrato nella console centrale e protetto da un nuovo vetro curvo, pensato non solo per semplificarne l’utilizzo ma anche per ridurre i riflessi del sole sullo schermo. Dietro allo schermo si nasconde il nuovo sistema di infotainment Pivi Pro 7 di ultima generazione, progettato per permettere il semplice controllo di tutte le funzioni dell’auto direttamente dallo schermo, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto in versione wireless, oltre a disporre di un caricatore wireless per lo smartphone. Tante le opzioni a livello di rivestimenti interni, oltre alla pelle disponibile in 4 colori troviamo la lana Kvadrat con inserti Ultrafabrics, una combinazione di tessuti che risulta il 58% più leggera della pelle, per una sensazione più morbida al tatto.

A bordo di Range Rover Velar il rumore è stato ridotto al minimo grazie a un nuovo sistema attivo di cancellazione del rumore: questa tecnologia è in grado di rilevare le frequenze dei rumori esterni ed è in grado, in tempo reale, di emettere un antirumore attraverso l’impianto audio del veicolo, al fine di ridurre il rumore interno fino a un minimo di 4 dB, per viaggiare nella massima comodità anche acustica.

Sotto al cofano abbondano le opzioni, tra cui troviamo il modello P400e plug-in hybrid e 2 motorizzazioni diesel dotate di sistema Mild Hybrid, oltre a un motore a benzina. Il modello plug-in hybrid P400e è in grado di percorrere 51 km in modalità 100% elettrica e quando la batteria si scarica ci si può affidare al motore a benzina, per un’autonomia complessiva di 684 km reali. La potenza combinata tra motore a benzina e motore elettrico è di 404 cavalli e 640 Nm di coppia, sufficienti a scattare da 0 a 100 km/h in 5.4 secondi e a toccare una velocità massima di 209 km/h. La ricarica della batteria può avvenire anche in corrente continua a 50 kW di potenza, e ciò permette di fare da 0 all’80% di carica in soli 30 minuti. In tutti i casi e con tutte le motorizzazioni proposte, Range Rover Velar è dotato di un cambio automatico a 8 rapporti con trazione integrale.

Come anticipato, gli ordini per la nuova Range Rover Velar sono già aperti a un prezzo che parte da 71.100 €.