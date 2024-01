Rimettiti in forma con questo tapis roulant in sconto! -20%

Con l'arrivo del nuovo anno, è plausibile che molti di voi vogliano rimettersi in forma, magari non puntando necessariamente all'iscrizione in strutture sportive, spesso esose e scomode, specie per chi lavora tutto il giorno. Ebbene, proprio a voi, da qualche giorno stiamo suggerendo l'acquisto di nuove attrezzature da utilizzare in casa, approfittando delle offerte che, proprio di recente, stanno facendo capolino su Amazon. Offerte, come quella che il portale sta dedicando all'ottimo tapis roulant elettrico targato Citysports, il più venduto su Amazon, che dal prezzo originale di 269,99€, è oggi in sconto del 20% a soli 215,98€. Un affare, specie qualora vi andasse di allenarvi tra le mura domestiche.

Tapis roulant Citysports, chi dovrebbe acquistarlo?

Compatto, facilmente riponibile, ed elettrico, il tapis roulant prodotto da Citysports è una scelta ideale per chiunque voglia allenarsi in casa, minimizzando l'ingombro, e godendo di un articolo ben progettato, e capace di accompagnarvi nelle vostre "passeggiate" quotidiane per anni ed anni di utilizzo.

Parliamo di un dispositivo dall'animo professionale, realizzato in materiali di pregio, resistenti alle sollecitazioni di un allenamento intensivo, e dal design compatto, così che possiate riporlo anche sotto ad un letto, qualora lo spazio in casa non fosse poi molti.

Al netto di questo, parliamo comunque di un dispositivo elettrico, con tanto di selettori per la velocità, arresto di emergenza, e persino un piccolo schermo per il conto dell'attività fisica, così che possiate avere sempre sotto controllo il tenore del vostro allenamento, con un occhio di riguardo verso la sicurezza.

Progettato per sostenere un carico massimo di 110 Kg, questo tapis roulant è la soluzione perfetta per chi vuole allenarsi in casa e, anche per questo, è persino dotato di un supporto per tablet, con tanto di piccoli speaker con collegamento Bluetooth, che vi permetterà di allenarvi ascoltando musica o, perché no, guardando video o una serie TV. Per 215 euro, ovvero a meno di quello che è, di media, un abbonamento annuale in palestra, diremmo che la spesa vale decisamente l'impresa.

